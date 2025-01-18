春節前關懷》警政署長慰問殉職警遺族 發壓歲錢

劉宗鑫長女隨興畫出跟王子共舞的童畫，展現對爸爸的思念。（記者吳仁捷攝）

2025/01/18 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕春節將屆，警政署長張榮興昨天到新北市警土城分局，慰問去年緝毒殉職的新北市警土城分局故組長劉宗鑫家屬，張榮興逐一關懷劉宗鑫遺孀、一對幼女及雙親，與家屬們話家常，新北市警察局長廖訓誠、土城分局長陳建龍等人陪同；張榮興當面告訴家屬有任何困難，警方一定是家屬強有力的靠山，讓家屬倍感溫暖。

警方當家屬強有力靠山

張榮興慰問劉宗鑫家屬時，十分感謝警眷的無私付出，提及警眷是維護治安的幕後功臣。與劉宗鑫雙親、遺孀話家常時，也聊到幼兒教育、學區、分班等，讓家屬相當感動，期間劉宗鑫的長女在一旁畫畫，幼女則在祖父懷中，眾人聊起幼兒上托兒所等情形。

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張榮興除致贈家屬慰問金，並對家屬表示，有任何需要、欠缺部分，可隨時提出。廖訓誠也發給慰問金、壓歲錢，提前向家屬拜早年，現場氣氛溫馨。

警方表示，警政署照顧劉宗鑫遺眷，向銓敘部爭取核定劉宗鑫因公殉職，入祀警察公墓，將其英勇事蹟列入警察史蹟館，讓其事蹟受後人緬懷；警方將持續針對家屬所需提供協助，讓遺眷感受警察大家庭溫暖。

警政署長張榮興昨赴新北市警土城分局慰問殉職的故組長劉宗鑫家屬，致贈春節慰問金；新北市警察局長廖訓誠（右）發壓歲錢給劉宗勳長女。（記者吳仁捷翻攝）

警政署長張榮興（中）昨赴新北市警土城分局慰問殉職的故組長劉宗鑫家屬，致贈春節慰問金。（記者吳仁捷翻攝）

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