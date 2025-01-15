鄭文燦涉收賄案《律師要求檢提供簽結卷 佐證罪嫌不足

海基會前董事長鄭文燦（左）開完庭後離開桃園地方法院。（記者周敏鴻攝）

2025/01/15 05:30

〔記者余瑞仁、周敏鴻／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，涉嫌收受「林口特定區工五工業區」東側九．一二公頃農地重劃會地主行賄五百萬元案，桃園地院昨第三度傳喚鄭開準備程序庭，法官進行二次桃園市政府會議紀錄勘驗，檢方指從中可認定鄭主導會議並護航自辦重劃案，鄭當庭反駁檢方沒弄清楚其中一次會議，是與內政部營建署討論區段徵收是否改採市地重劃，市府是依營建署指示辦理，卻被檢方斷章取義。

另，鄭文燦律師團二度向法庭聲請桃園地檢署提供鄭案監聽卷及簽結卷，公訴檢察官回應，監聽行賄案中發現收賄者是正常的事，此案檢方並無越權監聽問題，監聽卷中涉及他人隱私、政治傾向，不宜提供；昨有媒體報導詳細監聽譯文內容，足見案件資料外流，有侵害隱私疑慮；前案簽結的公文中，檢察官有記載指示調查人員繼續蒐證，案件仍調查中，並非已結案。

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律師何祖舜反駁說，通訊保障及監察法對監聽有嚴格要求，當監聽到非本案對象時，依法應於七日內向法院聲請，檢察官所指的是個案，不能套用在其他案件，辯護人要求提供監聽卷，是要確認有無違反程序，事涉證據力；前案既已簽結，若檢方認有繼續偵查必要，應再簽分案，並發出指揮書指揮調查員續查，否則就是「私辦黑案」。

律師陳永來強調，簽結卷事關檢方先前認定鄭文燦「罪嫌不足」，有對鄭有利的認定，檢方起訴也引用簽結卷部分內容為證據，若不提供讓被告與律師處於武器對等，已然侵害被告訴訟防禦權。

對於檢辯的交鋒，法官僅載於庭訊筆錄，當庭未有裁示。

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