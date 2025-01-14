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    涉洗錢217億 被求刑15年／郭哲敏2億交保 電子腳環監控

    郭哲敏火速集齊兩億元保釋金後，昨下午交保步出地檢署。（記者徐聖倫攝）

    郭哲敏火速集齊兩億元保釋金後，昨下午交保步出地檢署。（記者徐聖倫攝）

    2025/01/14 05:30

    全案辯論終結 5月宣判

    〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕「八八會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利十六億元、從事地下匯兌洗錢二一七億元，審理時經歷兩度獲釋又兩度重回看守所，因全案已辯論終結，定於五月宣判，新北地院合議庭認已無羈押必要，昨裁定郭哲敏兩億元、其親信張旭昇兩千萬元交保，均須限制出境、出海及住居，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控八個月，並應於每日早晚，持手機拍自己面部回傳監控中心；新北檢昨表示將提起抗告。

    新北檢昨表示將提抗告

    據了解，郭哲敏的親友昨一早即獲知裁定結果，郭母下午一時許前往台灣銀行繳交保金，下午五時許，郭哲敏獲釋，他走出來時戴棒球帽、口罩，眼神略顯疲倦，不發一語，他的名模女友錢帥君未現身。

    上午裁定 下午火速交2億

    郭哲敏二○二二年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年十一月被追加起訴後仍羈押禁見，去年四月第一次獲交保，但檢方抗告成功，五月重回看守所，十一月再獲交保；檢方不服二度抗告成功，地院裁定兩人仍交保，但保金各加一倍，檢方三度抗告成功，地院因此將兩人回復羈押禁見，郭當時的保金一億元，事後發回給具保人。

    全案上週五辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑十五年、張旭昇十年，並定於五月廿九日宣判，合議庭昨認兩人如能提出保證金，並進行相關防逃措施，對兩人應有相當程度的心理約束力。

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