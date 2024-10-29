開母租賃BMW 第2天撞死人

白母以關係人身分到台中市第五警分局交通分隊製作筆錄。 （民眾提供）

2024/10/29 05:30

母曾任市府顧問 飆罵殯儀館人員被解聘

〔記者許國楨／台中報導〕台中市男子白翊辰無照駕駛BMW轎車輾斃行人，經查，白男家中在經營宮廟及禮儀社，母親曾任市府民政無給職顧問，今年七月間因替案主處理遺體入館時補件糾紛，飆罵殯儀館人員被解聘，而此次BMW也是白母租賃卻「第二天就撞死人」，又傳出白母針對該案疑耍特權，警方昨為此特地澄清。

經查，白男家中在太平區經營宮廟、禮儀社，白男偶爾現身幫忙工作，但由於其個性貪玩，對於工作態度不太認真，並非首次出事，而肇事BMW由白母在事發前兩天租賃，未料前天就發生冷血輾斃行人案，鄰居透露，白家約五、六年前搬來該處，與鄰居鮮少互動，不清楚白家狀況。

請繼續往下閱讀...

而台中市立殯儀館今年七月間處理一件遺體入館時，引起當事人不悅，替當事人處理母親後事的禮儀社女業者，正是白母且具有市府無給職民政顧問身分，因先後兩度責罵館方人員，民政局得知後解除她的顧問職，白男前天肇事落網後，白母也以關係人身分到台中市第五警分局交通分隊製作筆錄，釐清案情。

白母離開交通分隊時不發一語，狂奔向自己的Volvo休旅車後，開車離開，但期間卻被直擊進入分隊長室談話，引發外界白母是否因背景、人脈強大，使用特權質疑，第五分局對此昨回應，白母是自行進入分隊長辦公室，請教後續相關法律程序，分隊長向其簡短說明後請其離開，並無特殊待遇之情事。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法