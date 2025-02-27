日本女遊客來台被感動！搭火車身體不適 同車台灣乘客接力照顧

獨自來台旅遊的日本女遊客發文分享，搭自強號時身體不適，同車陌生台灣乘客熱心輪流照顧，讓她感動不已。示意圖。（資料照）

2025/02/27 21:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人熱衷日本旅遊，日本人也喜歡會來台觀光。一名獨自來台的日本女遊客分享，搭自強號時臨時身體不適、甚至難受到直接坐在地上，同車陌生乘客們立即伸出援手，還熱心輪流接力照顧，無私暖舉令她非常感動。

時常關心台灣與中國時事的反共YouTuber「張堯」昨（26）日分享社群平台瘋傳、日本女遊客分享旅台溫暖事蹟。根據截圖顯示，日本女遊客22日在Threads發文，她獨自來台旅遊，從台中搭自強號要到桃園車站，期間突然身體不適。

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女遊客透露，她有慢性疾病，容易形成血栓，需經常服藥控制，以及必須多喝水，「我不太了解台中的廁所情況，所以減少了攝取水分」，搭車時因為缺水和疲憊，加上只買到自強號站票、車廂晃動很大，上車後2個小時出現噁心、想吐等難受症狀，她顧不上羞恥感，直接坐在地上試圖緩解。

女遊客回憶，她擔心當場嘔吐出來，會給旁人帶來麻煩，待在車廂內又分不清下一站是哪個站，於是透過翻譯機問一旁坐著的台灣女高中生，「我因為身體不舒服，等列車快到桃園站時，可以起妳請告訴我嗎？」對方見狀不僅立即回覆她「沒問題」，還主動起身把座位讓給她，不讓她繼續坐在地上，讓她非常驚訝。

女高中生還對她說，「我準備在這個站下車了，所以我請那邊的男子幫忙妳」，受到委託的男子也透過翻譯機說，「請不用擔心，沒問題的。我會幫您把行李搬到站台」，2人的善舉令日本女遊客感動不已，「即使說了很多感謝的話，還是不夠表達我的感激之情。我真的非常感謝與感動台灣人的熱心幫助。」

文章一出，引發台日網友熱烈討論。張堯則以自身旅日經驗說，日本人至今仍不太會主動接受別人提供的幫助，也擔憂幫助他人會冒犯對方，甚至還會有人去嘲笑被幫助的對象，尤其是年長者；而根據她觀察過的台灣人，若有人出現需要援助的訊號，台灣人就會義無反顧上前幫助對方，代表「幫助他人」在台灣社會文化中是被鼓勵的。

張堯還提到，貼文中的台灣女高中生哪怕在中途下車離去，仍特別委託他人協助照顧女遊客，能對人關心照料到如此程度，確實是台灣人特有的熱情。其他台灣網友則對此謙虛寫道，「本來有同理心的正常人就是這樣」、「在台灣這種事是平常不過的，不管她是哪裡人」、「見難者不幫，愧對於心，這是多數台灣人的思維」。

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