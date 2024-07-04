購中國禽流感疫苗牟利 雲林男被起訴

2024/07/04 05:30

〔記者李文德、楊媛婷／綜合報導〕李姓男子涉嫌從中國違法輸入禽流感疫苗，雲林地檢署指揮海巡署彰化查緝隊前往嘉義縣某家物流公司營業所查扣一千多瓶二五○毫升的疫苗，全案偵查終結依違反動物用藥品管理法起訴。農業部防檢署表示，非法動物疫苗恐帶來更高動物疫病風險，違法輸入最高可處七年以下有期徒刑，併科四百五十萬元以下罰金。

防檢署：最高可處7年以下徒刑

雲林地檢署指出，李男今年二月初從「淘寶網」下單以每瓶五百五十元價格購買禽流感疫苗進口，隨後再以每單瓶七百元轉售給畜牧業者施打，從二月廿八日至三月十三日，從中國下單進貨濃縮禽流感疫苗及水禽小病毒抗體疫苗共三百四十三箱（每箱十瓶），以集貨空運方式運送到台灣，再轉送至物流公司嘉義營業所，以此方式輸入動物用禁藥，之後轉讓八箱給吳姓、楊姓畜牧業者。

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檢方表示，共計查扣得禽流感疫苗二五○毫升裝一一一九瓶。估算不法所得超過兩百四十萬元，可能已有兩千餘瓶流入市面。檢方指出，全案在上月廿五日偵查終結，將李依違反動物用藥品管理法起訴。雲林縣動植物防疫所長廖培志則呼籲，養殖業者應用合法動物用藥品，以免受罰。

防檢署副署長徐榮彬表示，我國仍持續收集及更新疫苗使用資訊，並密切觀察歐美等先進國家後續規劃，再依我國產業狀況評估可行性，也強調我國透過禽場生物安全硬體設施升級，禽場工作人員落實生物安全操作，也可防範禽流感疫情發生。

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