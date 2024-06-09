申辦便利 常見一址多家空頭公司

詐欺集團技術再翻新，除收購人頭帳戶，也找上會計師申設空頭商號或企業社，藉此遂行詐騙洗錢。(資料照)

2024/06/09 05:30

〔記者劉慶侯／調查報導〕國內申辦成立公司商號或企業社，為求便民，程序十分簡便，相對而言也讓想違法亂紀者有機會鑽漏洞，以致出現公司行號申請地點與實際營運地點不符、或同一個地址登記多家公司的情況，相關主管機關可鎖定類此可疑情況加強稽查，消滅詐騙集團的空頭公司。

幾十萬、3天 就可成立企業社

據了解，民眾若想獨自或集資成立公司商號或企業社，依規模和所在地等不同因素，分向經濟部或縣市主管局處申辦，資本額五十萬元至百萬元以上者可設立「公司行號」，需提供一定限額的股本供驗資，資本額未達五十萬元者則為「企業社」，無驗資程序。申辦等待作業時間三天。

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申設時，公司負責人與會計師須去銀行開立「籌備處帳戶」，股東依投資比例到銀行匯入股款，翌日到銀行開立存款餘額證明，即完成「驗資」程序，之後再通過覆審，若無意外即可獲核准；若公司股本一千萬元，須存入一百萬驗資款。

企業社因股本低，無須驗資，最容易申辦，以致坊間出現眾多專供申辦登記企業社的處所，往往一個門牌號碼登記數十家企業社，助長人頭公司的發展。

人頭公司初期為地下錢莊巧立名目所用，用以製造假收入、在職證明書以利核貸；後來許多融資公司也比照辦理，成立人頭公司替需錢孔急但信用不良的民眾「代辦」信用貸款，開立虛假的在職證明以便通關，核貸後再抽取高額手續費和利息。

近年因詐欺集團取得人頭帳戶不易，動輒成為警示帳戶凍結提領，無法取出贓款，且普通人頭帳戶已限額提領，無法單日大額匯款和取款，詐團因此另闢蹊徑，轉而看向公司法人帳戶，改走人頭公司、企業社的路徑。

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