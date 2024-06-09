找特定會計師設人頭公司 詐團利用公司帳戶洗錢

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2024/06/09 05:30

可一次取走大筆款項

〔記者劉慶侯／調查報導〕警方打詐專案人員指出，部分詐欺集團因應政府強化處罰買賣人頭帳戶、限額匯款與加速凍結詐騙金流，為了取得匯款人頭帳戶，轉而和會計師事務所合流，利用會計師以公司商號或企業社名義申設人頭公司，以便向銀行申領大批金融帳戶，以求解決蒐羅人頭帳戶的麻煩，且一般合法公司帳戶不會限額取款，即使出事也比較不會逕行列為警示帳戶，藉以提升鉅額贓款轉匯洗錢的便利性。

較不會被列警示帳戶

由於現今政府祭出各種措施和手法強力打詐，詐團此舉無異於是對政府打詐的宣戰，檢警人士說，已針對詐團這類新招擴大清查、全力打擊。

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檢警全力清查、打擊

警方反詐欺專案人員根據近期偵破的各詐團水房及車手集團，展開溯源清查時發現，部分詐團持有匯出匯入贓款的帳戶，已非往昔以購買、誘騙等各種非法方式取得的人頭帳戶，反而都是向銀行申領取得的公司法人帳戶。

警方循線追查鎖定多家公司，意外發現對方申設的公司或是企業社，有的現場空空蕩蕩，有一家公司甚至整間屋內只有一張椅子。

警方接續查出，有的公司地址，居然登記了十多家公司商號、企業社，一個地址成為多家人頭公司的據點，根本沒在實際營運。

警方再過濾空頭公司幕後的申辦者，查出其中許多空頭公司都是由某些固定的會計師事務所代為申辦，為了釐清這些會計師是否知情、與詐欺集團有無勾結與犯意聯絡、分工等情，警方先以關係人名義，傳喚多名相關會計師到案說明。

警詢時，被通常到案說明的會計師都否認不法，表示完全不知道委託人是詐騙集團成員，供稱只是代為辦理公司申登成立等業務，有時也協助處理營收會計業務、辦理四○一收支報表等，每件個案視不同申請條件，收取五萬元至十五萬元不等費用，他們不了解公司內部真實情況，也沒有介入營運。

警方詢問後，先將相關會計師請回，將全案追查進度報請檢察官匯整分析，進一步擬定查辦策略。

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