傅崐萁向葉春蓮致歉後罵民進黨 主廚曾璽文：這是叫陣不是道歉

花蓮名師葉春蓮批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯拉出會場引爆許多校友怒火，輿論延燒三天，國民黨立院總召傅崐萁向葉老師的成就表達敬意與歉意。 （資料照）

2025/03/05 10:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮傳奇名師葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗暴拉出會場引爆各界怒火，輿論延燒3天，國民黨立院總召傅崐萁事後稱向葉春蓮表達歉意。在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文表示，傅崐萁找了一群退休教師一起開記者會，送他花，他向葉老師致歉，然後開始批評民進黨，在他看來這不像道歉，比較像叫陣。

曾璽文在臉書PO文表示，葉霸事件發生後這3天的事件觀察，第一天發生事件晚上花蓮人怒火炸鍋，晚上在各群組流傳葉霸被粗魯、羞辱對待的影片，葉霸的學生許多都跳出來譴責；第二天國民黨花蓮縣黨部早上開記者會盜用某記者的報導照片，意指葉霸是民進黨側翼，整個事件是由「龍蝦餐廳豪門少東」主導和葉霸配合演的一場戲，叫大家不要相信，傅崐萁發文解釋那天的情況（沒有致歉）然後痛罵民進黨。

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曾璽文指出，第三天新聞、輿論都在討論葉霸是誰（藍媒除外），民進黨中央開記者會聲援葉霸、譴責傅崐萁，國民黨中央開記者會，公佈罷免志工個資，國民黨花蓮縣黨部為盜用照片向記者致歉（沒有對抹綠葉霸與豪門少東道歉），傅崐萁找了一群退休教師一起開記者會，送他花，他向葉老師致歉，然後開始批評民進黨。（在我看來這不像道歉，比較像叫陣）國民黨凌濤開記者會解釋不雅照。

曾璽文續指，有時候我都不禁在想國民黨整個黨都在幹嘛啦，人家都在葉霸事件在互相攻防，然後一個百年大黨去公佈一位平民的個資要大家去監督她，葉霸事件的當事人在回防開記者會，流量直接被凌濤的不雅照記者會蓋過去，然後國民黨花蓮縣黨部還為記者會盜圖致歉，那不就表示前一天的記者會澄清失敗嗎？

曾璽文直言，國民黨沒有人了嗎？罷免第一階段竟然民進黨的立委一個也沒過，罷免國民黨的卻過了32個，國民黨不是號稱代表多數民意嗎？連這麼會動員的國民黨都沒辦法

操作這場大罷免，擁有比較少數民意的民進黨卻有辦法？表示這場大罷免是公民意志的展現政黨操作不來的，希望有別於太陽花，這場罷免活動沒有英雄主義，真的不希望日後有踩著公民意志往上爬的無良政客，因為會激出這場罷免黃國昌也要付一定的責任，好啦，第二階今天準備開跑，就讓我們繼續看下去。

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