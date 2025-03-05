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    遭國民黨肉搜 罷免王鴻薇團體正妹幹部：擬提告個資法和誹謗

    遭公布個資的罷免王鴻薇團隊志工阿美（右）。（記者劉信德攝）

    遭公布個資的罷免王鴻薇團隊志工阿美（右）。（記者劉信德攝）

    2025/03/05 10:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨日前召開記者會指控，罷免藍委王鴻薇民團「山除薇害」違法募款，更肉搜並公開正妹幹部「阿美」個資及真實姓名，昨日又傳出領銜人「Peter」陳柏宏，也遭王鴻薇派人私下調查。阿美今日受訪時表示國民黨在記者中說他們是詐騙惡霸、違法組頭，如此糟糕的指控，她除了「個資法」以外，也會考慮提告誹謗。

    反共護台聯盟上午召開「全台大罷免─反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，阿美在會前受訪時表示，個資被公布對她來說滿困擾，感到害怕的是她的家人，自己參與罷免跟家人沒有關係，但身邊親朋好友都會問家人說：「女兒還好嗎？」對她的家人來說是很大的困擾，呼籲大家不要騷擾她的親人。

    阿美進一步說，有聽到國民黨內一些消息，說會跟拍檯面上露面的志工，這是非常不對的事，自己是一個非常熱愛生命的人，也非常討厭被窺探隱私，若網路上未來有任何一張沒經過她同意，私底下生活的照片，很可能是從國民黨流出來。

    阿美強調，國民黨不只是觸犯個資，甚至涉犯誹謗、妨害名譽，國民黨在記者會中說他們是詐騙惡霸、違法組頭，如此糟糕的指控，她除了「個資法」以外，也會考慮提告誹謗。

    此外，針對國民黨發言人楊智伃昨在政論節目中被前藍委批評，而痛哭失聲，阿美表示，尊重她的眼淚，每個人都有自己的情緒，但她會哭也不是因為對公開他人個資感到反省，而是被黨內施壓。

    阿美也向楊智伃喊話，「這不是妳該承受的，我們是民團發起的罷免活動，你們則是被施壓要做好反制罷免的行動，你不該為這件事情負責。若平常民眾沒有不滿，這個民意不該由妳承擔，我們年紀都差不多，很希望你回頭是岸。」

    遭公布個資的罷免王鴻薇團隊志工阿美（右）。（記者劉信德攝）

    遭公布個資的罷免王鴻薇團隊志工阿美（右）。（記者劉信德攝）

    民團「山除薇害」志工阿美（右）、「港湖除銹」發言人Cindy（左）。（記者林哲遠攝）

    民團「山除薇害」志工阿美（右）、「港湖除銹」發言人Cindy（左）。（記者林哲遠攝）

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