凌濤揚言提告「露鳥」醜聞 黃帝穎：3個法律行動做不到代表國民黨翻車

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/03/05 11:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被鏡週刊爆料曾以傳送私密照片、觸摸等方式騷擾友人的國民黨智庫副執行長凌濤，昨日上午怒斥週刊報導內容都是捏造、杜撰，嗆聲將蒐證提告。對此律師黃帝穎表示，檢驗國民黨是否翻車的三大法律行動，凌濤是否敢跨海提告F先生陳述不實？是否敢告週刊？凌濤是否能舉出與F先生真實對話截圖，以駁斥週刊指控。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨昨天針對週刊發新聞稿稱「凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內2度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵」，扣除掉轉移焦點的政治口水，國民黨既然定調是髒水，那24小時過去，國民黨與凌濤提告了沒？凌濤稱週刊捏造卻又自爆F先生，若不敢跨海提告，形同國民黨翻車。

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黃帝穎指出，凌濤脫口：「如果『這位F先生』，你要出來就直接站出來具名，不要說匿名而且在國外，這是什麼樣的爛劇本。」若週刊報導如凌濤所說是捏造，在經驗法則上，不應有F先生存在，凌濤是否敢跨海提告F先生陳述不實？是否敢告週刊？

黃帝穎直言，告週刊有兩大風險，第一，國民黨若敗訴，將面臨輿論認定「法院認證」；第二，凌濤的大前輩國民黨青年團第一屆總團長林益世當年也告週刊，後來被週刊反告誣告罪，司法認定週刊報導林益世貪瀆為真，因此多判了一個誣告罪。凌濤是否能舉出與F先生真實對話截圖，以駁斥週刊指控，如果以上三個法律行動做不到，不只危機處理能力不足，更代表國民黨翻車！

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

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