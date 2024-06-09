會計師若知情 即為加重詐欺、洗錢共犯

律師施立元說，涉案會計師淪為詐欺共犯，觸犯加重詐欺罪的刑度為一年以上、七年以下；成立人頭公司助詐團向銀行申請帳號洗錢，則觸犯洗錢防制法「意圖掩飾或隱匿犯罪所得、移轉犯罪所得」規定，最重也可處七年徒刑。（資料照）

2024/06/09 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕警方發覺現今詐騙集團為了取得人頭帳戶，以及減少被查緝單位盯上的機率，找上會計師事務所協助其向主管機關申請設立公司，由此取得公司帳戶，做為收款、洗錢移轉贓款等用途。善邦法律事務所所長蔡家豪律師表示，全案關鍵在於會計師事務所及承辦會計師，是否知道客戶其實是詐騙集團，倘若知情，仍協助詐團申設公司及取得用於詐騙犯罪的公司帳戶，不僅會被視為加重詐欺罪的共同正犯，還觸犯洗錢防制法、組織犯罪條例等罪。

可判七年 刑責不輕

律師施立元說，涉案會計師淪為詐欺共犯，觸犯加重詐欺罪的刑度為一年以上、七年以下；成立人頭公司助詐團向銀行申請帳號洗錢，則觸犯洗錢防制法「意圖掩飾或隱匿犯罪所得、移轉犯罪所得」規定，最重也可處七年徒刑。

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若是被詐團吸收淪為詐團成員，還會觸犯組織犯罪條例，一旦認定是發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上、十年以下徒刑，得併科一億元以下罰金；參與者，可處六月以上、五年以下徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

不過協助詐團申請設立公司的會計事務所或會計師，通常一概否認知情，辯稱只是協助代辦公司申登成立等業務。曾任檢察官的律師何皓元表示，檢警也不是省油的燈，辦案人員可透過比對涉案會計師與詐團的對話、LINE等手機通訊軟體訊息往來記錄，以及查詢名下帳戶金流往來，釐清涉案會計師主觀上的知情程度。

檢警若能掌握涉案會計師在同一地點成立數十家空頭公司，又於短時間內向銀行申請上百個、可無限額轉帳的帳戶等事證，而無法交代與這些公司人頭負責人、人頭帳戶持有人間的關係，恐被認定為無正當理由將這些公司、帳戶提供給詐團使用，進而證明涉案會計師就是詐團共犯的機會相當高。

再來就是由承辦檢察官綜合執行大規模搜索查扣的相關書證、物證，以及搜索前查得的其他事證，然後訊問相關涉案人，突破心防以查出集團完整犯罪事實。

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