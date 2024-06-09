人頭公司帳戶藏金流 列打詐重點

詐團看中合法公司帳戶不會限額取款，派車手臨櫃一次領走巨款。（圖為車手臨櫃提領大筆贓款，被行員識破報警，資料照）

2024/06/09 05:30

〔記者劉慶侯／調查報導〕詐欺集團技術再翻新，除了傳統收購人頭帳戶，也轉而找上會計師申設空頭商號或企業社，藉此遂行詐騙洗錢。第一線反詐警官認為，相關主管機關可加強稽查單一地址是否登記多家公司行號或企業社，防堵洗錢漏洞。檢警人士指出，面對類似情況增多，已列為打詐重點。

警方表示，詐團昔日泰半是找街友及需錢孔急者買帳戶，之後轉為向求職者騙取或購買取得帳戶，不僅大費周章，也常有人頭戶拿到錢就去辦理掛失帳戶，擺詐團一道，進而衍生出拘禁人頭的犯行。

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加以近年警方強力打詐，當事人一旦被查獲是帳戶人頭，不僅要吃上幫助詐欺官司，帳戶遭凍結後也造成生活不便，還得負起連帶賠償責任；愈來愈多人知道當人頭得不償失，大大減低賣帳戶意願，詐團取得帳戶日益困難。

此外，個人帳戶匯入、匯出款項都有限額，且銀行凍結人頭帳戶的速度愈來愈快，車手為了一次領出贓款，常須冒著被逮的風險臨櫃辦理，成本過高。

詐團因而狡猾地推出新招，採地下錢莊與融資公司的運作模式，找人頭先委由會計師申辦公司行號或企業社，經核辦資料、辦理驗資等程序過關後，就可以公司或企業社名義申辦金融帳戶，藉以解決人頭帳戶困境，不僅單筆、單日匯款額度大增，也不易引起銀行懷疑而稽核。

因近期詐團利用公司、企業社名下帳戶犯案的數量遽增，已成防詐新隱憂，第一線打詐人員除促請金管機關即早稽查，也將類此犯行列全力究辦重心。

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