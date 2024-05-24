警政署長交接》劉世芳：黑金、槍、毒、詐 都不放過

警政署昨舉辦署（中）主持監交儀式，圖右為新任署長張榮興，圖左為卸任署長黃明昭。 （記者邱俊福攝）

2024/05/24 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署昨舉辦卸新任警政署署長交接典禮，由新任內政部長劉世芳主持監交儀式，她致詞時強調，黑金、槍、毒、詐，一樣都不放過，皆是重點打擊對象，並提出「精進打詐策略，推動綱領2‧○版」、「緝毒掃黑肅槍，淨化社會治安」與「強化科技偵查，打擊新興犯罪」，三項較為急迫的工作，要求新任署長張榮興於既有基礎繼續努力。

劉世芳表示，卸任署長黃明昭擔任警職工作長達卅七年多，期間對警政業務的推展，貢獻良多，為表揚他的特殊功績，特別頒發一等內政專業獎章，而新任署長張榮興為警大五十期畢業，曾擔任新竹縣警察局長、保六總隊長、署督察室主任及北市警察局長等重要職務，擁有完整的警政歷練及豐富的學識，是警界中不可多得的人才。

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劉世芳提醒，現階段警政署有三項較為急迫的工作，首先是「精進打詐策略，推動綱領2‧○版」，行政院院會通過打詐新四法，將打詐政策專法化，以填補現行法令不足，警政署應期前盤點如新法通過後，所需之預算、人力、物力等，精進推動打詐綱領2‧○，精進各項打詐策略。

其二為「緝毒掃黑肅槍，淨化社會治安」，緝毒方面，加強查緝製毒源頭，阻斷毒品供應鏈，強化邊境查驗及跨機關合作機制，並結合第三方警政力量防毒品問題擴散。掃黑方面，落實校園幫派情蒐。肅槍方面，結合海巡署、關務署強化邊境查緝，並規劃專案掃蕩非法槍械改造場所，針對槍擊案溯源追查幕後源頭。

最後為「強化科技偵查，打擊新興犯罪」，為因應新型態犯罪的挑戰，警政署須持續精進科技偵查工作策略、發展創新警政科技、優化刑事鑑識與科技偵查技術及設備，全面提升警察機關偵查量能。

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