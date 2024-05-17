單親媽悶殺兒女 狠母手臂佈滿姊弟求生血抓痕

檢警今緊急解剖中和姊弟命案遺體，兩童舅舅、乾媽到場，表情哀戚。（記者吳仁捷攝）

2024/05/17 05:30

〔記者吳仁捷、陸運鋒／新北報導〕新北市單親媽媽蘇姓女子十四日在新北市中和區某汽車旅館，狠心將六歲及九歲兒女以枕頭活活悶死，檢方昨天解剖姊弟遺體，由於女童嘴角被發現有乾涸不明白色粉末，專案小組懷疑姊弟生前遭餵藥，亟待化驗結果出爐，進一步釐清死因。

女童嘴角有乾粉末 採集化驗

新北地檢署檢察官偕法醫昨下午兩點開始解剖，為慎重起見，整個過程歷經三小時，包括女童舅舅、乾媽昨也到新北市殯儀館解剖中心關心，表情哀戚，到場及離去均不發一語。

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據了解，昨解剖重點在於釐清姊弟死因，除採集遺體組織，也針對遺留咽喉、口腔的物質採回化驗，而被羈押的狠心母親蘇女手臂滿是兩名幼童抓傷血痕，研判案發時姊弟激烈掙扎，檢警也採集遺體指甲等跡證化驗釐清。

據了解，警方在摩鐵發現蘇女時，她除因吸毒、喝酒恍神伴屍，也在房內搜出K他命捲菸、殘渣，而蘇女好友徐女及其前夫何男十三日晚間曾進入探視，事發當天也是徐女發現慘況，趕緊報案。

檢方前天有傳訊徐、何二人，還原蘇女與徐、何兩人接觸過程、當時房內狀況及姊弟狀況，訊問是否供毒、毒品來源等疑點，訊後請回。

檢警今緊急解剖中和姊弟命案遺體，兩童舅舅、乾媽到場，表情哀戚。（記者吳仁捷攝）

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