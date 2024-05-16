勿小看詐騙！賴清德：打詐是未來最優先施政

民進黨主席暨總統當選人賴清德昨在中常會表示，政府對詐騙一向零容忍，打擊詐騙也是新政府最優先的施政項目。（資料照）

2024/05/16 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席暨總統當選人賴清德昨在中常會表示，政府對詐騙一向零容忍，打擊詐騙也是新政府最優先的施政項目，將持續投入資源，堅定打詐、強化社會安全，他呼籲大家不要小看詐騙，「不要覺得你一定不會被騙，而是你還沒有遇到」，連馬政府時期的經濟部長尹啟銘都遇過詐騙，任何人都可能一時情急成為受害者，因此需要重視。

投入資源 強化社會安全

賴清德會中表示，行政院會近日通過打詐四法的草案，將以最快速度送交立院審議；新的打詐法案透過加重刑責來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，協助檢警調等單位共同打擊詐騙，保障國人的財產安全。同時，金管會近期陸續協調各大金融業者，研議針對第三方支付和查核，加入更多風險管控措施。

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賴清德指出，政府對詐騙的態度一向零容忍，打擊詐騙一直是他最關切的議題之一，也是全體國人的關注事項，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙。

據轉述，立委王定宇會中談到近期接獲新形態詐騙案陳情，詐騙集團唆使受害者向財務公司借錢，並過戶房產抵押，此後警方即使破獲詐騙集團，財務公司也形成斷點，房產不見得討得回來，希望行政院注意相關情形，要有更多作為、保護被害者。

曾接過詐案陳情 受害金額達8千萬

據轉述，賴清德聽聞後重申，打詐是未來政府最優先的施政項目，他當立委時也接過詐騙案陳情，受害金額高達八千萬元，打詐一直都是國人關注的重點事項，大家不要小看詐騙，「不要覺得你一定不會被騙，而是你還沒有遇到」，前總統馬英九政府的經濟部長尹啟銘也遇過詐騙，即便是政務官、有社會歷練的人，都會在一時情急之下成為受害者，因此需要重視。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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