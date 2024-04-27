朝野議員盼徹查 還台南及綠能產業清白

南市議會國民黨團發言人蔡育輝炮轟光電弊案是「全國性有組織犯罪結構」，司法檢調應不分黨派嚴格查辦。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/27 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南檢調偵結力暘能源公司光電弊案，昨天起訴。台南市政府表示，尊重司法勿枉勿縱調查；台南朝野議員認為應該徹查，還給台南及太陽綠能產業清白。

台南市經發局指出，起訴內容對於個人不法行為，謹持勿枉勿縱的原則處理，經發局將配合檢察機關清查相關案件，倘有涉及不實將依法辦理，並針對已核准案場加強稽查，以防杜違規情事。

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台南市議會民進黨團幹事長周嘉韋表示，尊重司法調查決定，秉持勿縱勿枉精神，不管是公務員或廠商，針對有問題的該起訴就起訴、該辦就辦。他說，太陽光電產業是很好的綠能政策，但在台南被污名化為「黑金」，因為有這樣的廠商、這樣的官員造成太陽光電的罵名，希望未來市府在太陽光電政策要做好規範，再決定未來該怎麼做，待有所規範施行或是因地制宜總量管制，再開放申請。

基進黨議員李宗霖表示，太陽綠能是很好的產業，但是遇到貪官，「綠電變黑電」，檢察官偵結起訴建議法院從重量刑，這是應該的做法。

國民黨團發言人蔡育輝說，不反對綠電產業發展，但要有嚴謹規範，防止不法圖利；蔡認為認為光電弊案是全國性有組織的犯罪結構，據他聽聞，不論朝野立委都有人涉入協助，他敢說台南不只這一件，全國不只台南一件。

南市議會民進黨團幹事長周嘉韋表示，尊重司法調查決定。（記者洪瑞琴攝）

台南基進黨議員李宗霖表示，支持司法徹查還給台南清白跟光榮感。 （記者洪瑞琴攝）

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