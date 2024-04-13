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台版柬埔寨案 「重刑有理」 二審首批16人最重判26年

台版柬埔寨案核心要角「大姊」傅榆藺等人，列在下波宣判。（記者楊國文攝）

台版柬埔寨案核心要角「大姊」傅榆藺等人，列在下波宣判。（記者楊國文攝）

2024/04/13 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」詐騙案造成三名被害人遭凌虐慘死，犯罪所得近四億元，檢方分兩波起訴，士林地院依私刑拘禁致死等罪，重判第一波起訴的核心要角「大姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋無期徒刑，另有廿七名共犯亦皆重判；高等法院昨天駁回主張量刑太重的張家豪等十六名被告上訴，張家豪仍被重判廿六年、其次是鄭文誠廿四年八月；至於一審獲判無期徒刑的傅女二人，對罪名和刑度都上訴，持續審理中。

大姊、茶董、藍道… 審理中

至於第二波起訴的主嫌「藍道」杜承哲等四人，原訂五月廿一日宣判，但受命法官李昭然墜樓身亡，因合議庭成員已有更動，依法將再開辯論庭。

判決指出，本案共詐騙二百六十七人，私刑拘禁六十一名被害人，還造成三人死亡後棄屍。士院一審判廿九名被告皆有罪，且多人遭重判逾廿年，二審高院考量案情複雜、審理費時，昨先宣判只對量刑上訴的十六名被告。

上訴者多認為一審量刑過重，或自認應適用「情堪憫恕」減刑規定。高院認為鄭文誠等人因貪圖高報酬而參與集團犯罪，且鄭文誠、張家豪是犯罪組織核心成員，鄭等四人還造成被害人死亡，均惡性重大，一審判決有據，駁回十六人上訴。

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