助詐團洗錢坑14人 幣流現形 冒牌幣商重判6年半

詐騙集團勾結假幣商，詐騙被害人兌換虛擬幣，再利用被害人不懂電子錢包操作，將虛擬幣轉出變現。基隆市警察局破獲多起假幣商詐騙案，起獲數百萬詐款贓款，查扣假幣商手機、帳冊等犯罪工具。（示意圖，圖中非新聞事件贓證物，記者林嘉東翻攝）

2024/04/06 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓女子被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得林姓女子等十四名被害人共九百廿五萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現，基隆地院審理時，蔡女抗辯自己是真幣商，未詐騙被害人，但合議庭依檢警調查，認為蔡女不熟稔虛擬貨幣交易流程，根本是名假幣商，並認定她替詐團洗錢，依違反洗錢防制法重判六年六月徒刑。此件也是首名遭法院重判的假幣商。

稱自己是真幣商 沒有詐騙

曾姓男子為首的詐欺集團，三年前利用網路交友軟體Tinder、LINE等通訊軟體，結識林姓女子等十四名被害人，謊稱投資虛擬貨幣有高報酬等話術，引誘被害人至虛假投資軟體平台（APP）註冊後取得電子錢包私鑰，再引導被害人向自稱是「USDT（泰達幣）專業幣商」的蔡姓女子，買虛幣投資。

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被害人拿真金白銀，匯入蔡女指定人頭帳戶後，蔡女會將被害人購得的虛擬幣轉進被害人的電子錢包裡，讓被害人誤信交易完成，但這些虛幣其實仍在詐團的實質掌控中，等到被害人想要出金（獲利了結）無法領出，匯入詐團人頭帳戶的現金被層層轉走，虛擬幣早已被詐團層層轉出變成現金。

實質掌控被害人虛幣

法院審理時，蔡女抗辯他是真的幣商，林女等人向她買虛擬幣後，她有把虛擬幣轉到他們的電子錢包裡，她並沒有詐騙。但檢警查出蔡女與被害人的電子錢包地址，加上虛擬幣金流發現，被害人中有多人共用同一個電子錢包，所購買的虛擬貨幣甚至回流到其他被害人的電子錢包內，不到一天就被轉到蔡女名下多個電子錢包內，顯見被害人的電子錢包完全在詐團掌控中，任由詐團將虛擬幣轉至其他電子錢包後變現。

被認定是詐團成員 重判

此外，蔡女不像正常幣商般的熟稔虛擬幣行情、交易流程，又無法交代虛擬幣的來源，合議庭因此認定蔡女就是詐團成員，卻營造不知情、中立「幣商」假象，將詐得贓款過程包裝為「正當交易」，躲避檢警查緝，依違反洗錢防制法重判她六年六月徒刑。

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