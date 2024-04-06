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場外交易虛幣省交易費？小心遭設局

詐騙集團勾結假幣商，詐騙被害人兌換虛擬幣，再利用被害人不懂電子錢包操作，將虛擬幣轉出變現。基隆市警察局破獲多起假幣商詐騙案，起獲數百萬詐款贓款，查扣假幣商手機、帳冊等犯罪工具。（示意圖，圖中非新聞事件贓證物，記者林嘉東翻攝）

詐騙集團勾結假幣商，詐騙被害人兌換虛擬幣，再利用被害人不懂電子錢包操作，將虛擬幣轉出變現。基隆市警察局破獲多起假幣商詐騙案，起獲數百萬詐款贓款，查扣假幣商手機、帳冊等犯罪工具。（示意圖，圖中非新聞事件贓證物，記者林嘉東翻攝）

2024/04/06 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕國人近年投資虛擬貨幣被詐騙金額不斷攀升，檢警分析詐團利用國人不熟悉虛擬貨幣操作，誘騙想賺快錢的投資人與擁有大筆退休金的退休族盲目操作，才會被騙到傾家蕩產，其實只要在有公信力的交易所申請電子錢包，熟稔虛擬貨幣操作與知識，不輕易與不合規的個人幣商在「場外」交易，就可以不上當受騙。

警方表示，民眾買賣虛擬幣最好向有公信力的交易所申請個人專屬的電子錢包，取得電子錢包地址與私鑰後，在交易所等合法的市場內買賣虛擬幣，依牌價買、賣存在自己電子錢包內的虛擬幣，不受他人操控。

合法市場交易 有糾紛也易追查

詐團的行騙手法，則大多會誘騙在「場外交易」可以省下交易費等話術，引導下載詐團推薦的虛假投資平台（APP），再給予被害人假平台帳號、密碼設局行騙。

警方強調，想在虛擬貨幣交易市場不被騙，建議還是在場內進行交易，因在交易市場內交易，不管是買家或賣家，甚至是居間賺價差的幣商都有實名登記，買賣交易雙方都知道彼此是誰，所購買虛擬幣的來源也都十分清楚，不會買到重複交易的虛擬幣，就算買賣有糾紛，警方也可以循著金流找到賣家與虛擬幣來源，對投資者來說也有保障。

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