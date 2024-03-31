日本「大麻軟糖」內含成分／六氫大麻己酚 我列二級毒品管制

六氫大麻己酚列二級毒品，近日送行政院公告後，就可全面禁止。（資料照）

2024/03/31 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕日本去年底爆發多人食用「大麻軟糖」後出現昏厥、嘔吐、意識不清等症狀，震驚日本政府，厚生勞動省火速把其成分六氫大麻己酚（HHCH）列管為指定藥物，禁止使用。與日本交流頻繁的台灣也憂心HHCH入侵，速由法務部毒品審議委員會蒐集相關資料，廿八日認定HHCH及六氫大麻酚（HHC）符合毒品要件，決議列管，近日將送行政院公告禁用。

日本去年興起食用大麻軟糖旋風，廠商把大麻中的主要致幻成分四氫大麻酚（THC），透過二度氫化等方式，半合成出HHCH，摻入軟糖中販賣。

請繼續往下閱讀...

民眾服用之後雖感到短暫舒暢，但陸續傳出嘔吐、昏厥、意識不清等精神與生理副作用，案件數量激增，震驚了日本政府，厚生勞動省立刻將它與六種類似的合成大麻素，同列為指定藥物管制，嚴禁使用、販售和流通。

食後嘔吐昏厥 日火速禁用

我國與日本交流頻繁，法務部與衛福部憂心HHCH也入侵台灣，影響政府打擊大麻政策，趕緊把其列入毒審會討論，並請調查局鑑識科學處專家說明其化學結構，以及可能對人體造成的影響。

經委員會討論後，認為目前台灣查獲的HHCH數量雖不多，但有鑑於日本已出現許多不良案例，基於防患於未然的政策考量，廿八日嚴審後，認定HHCH已符合毒品的三大要件「成癮性、濫用性、對社會危害性之虞」，結構類似的HHC，對人體亦產生相同影響，故決議同步列管HHCH與HHC為二級毒品，近日送行政院公告後，就可全面禁止。

此外，毒審會討論時也意外發現，之前即已列管的二級毒品Parahexyl，譯名應為「己醯四氫大麻酚」，先前卻誤植為「六氫大麻酚」，本次法制作業將一併更正並公告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法