洛城律師公會組團訪台 台裔檢察官馮先捷扮推手

洛杉磯郡網路犯罪部門檢察官馮先捷（Michael Fern，右）與LACBA訪團團長，到景美人權文化園區參觀。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/31 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣律師團體與全球往來密切，但從未與美國的律師公會有官方交流，洛杉磯郡律師公會（LACBA）首度訪台，不僅與台北律師公會簽署友好協議，也拜會司法院、廉政署、全國律師聯合會，寫下歷史里程碑，其間的重要推手，是來自台灣的洛杉磯郡網路犯罪部門檢察官馮先捷。

馮先捷在台灣出生六個月就隨父母移民美國，父親之後回台到新竹科學園區工作，他也返台至美國學校、竹科實中就學，了解故鄉歷史與人文，返美讀大學期間正逢兩千年政黨輪替，為進一步窺究制度轉型，至時任台大政治系教授朱雲漢的團隊見習，加深與這塊土地的連結。

請繼續往下閱讀...

在美國當上檢察官後，馮先捷致力打擊犯罪，並加入LACBA（檢察官是代表國家追訴犯罪的律師），俄羅斯入侵烏克蘭後，他驚覺台灣正處於地緣政治衝突熱點，面對中國的虎視眈眈，他認為與台灣共享自由民主人權價值的美國人更應深入了解台灣，於是開始籌備組團訪台，過程中發現許多當地律師也非常關注台海議題及台灣歷史文化與民主。

LACBA卅三人代表團廿三日抵台，其中九成是初次到訪，期間拜會各司法團體，也會晤大法官黃瑞明、黃昭元，還參觀白色恐怖遺址「景美人權園區」，定今日離台。

團員Sandra Kharazi認為台灣人樂於助人，讓女性感到安全，值得一訪；Natasha Khamashta 說台灣「以民為本」價值、高投票率、人權承諾，令人欽佩；甫結束香港旅程的Gary Meyer表示，對比香港通過國安法削弱人民權利，台灣對法治和民主進程的承諾讓他印象深刻；Ann Park指出，此次訪台加強了律師爭取民主、自由、平等、法治的決心，台灣是個非凡的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法