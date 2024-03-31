車手緩刑又犯 還嗆一毛不賠／檢怒：檢警一直抓 法院一直放

彰化地檢署偵辦詐欺案，發現陳女執行緩刑時又涉案，檢方不滿檢警一直抓詐騙，法院卻一直輕判，就是台灣成為詐騙王國的原因。（資料照）

2024/03/31 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕一名擔任詐欺集團收簿手的二十一歲陳姓女子落網後，被法院判刑一年二月、緩刑四年而免關，未料執行緩刑不到二年，陳女再度提供帳簿給詐團行騙，造成更多民眾受害；彰化地檢署昨依加重詐欺罪將陳女起訴，請求從重量刑，承辦檢察官沈重地說，為了打擊詐騙，「檢警一直抓、一直抓、一直抓」，可是「法院一直放、一直放、一直放」，判決輕縱讓詐團肆無忌憚，這就是為何詐騙始終存在的原因。

不認罪卻被宣告緩刑

這就是詐騙始終猖獗原因

檢方還進一步指出，原審判決中，陳女始終否認犯罪，但判決所稱「信經此偵審及刑之宣告教訓，當知所警惕，不致再犯」等語，根本是毫無根據的幻想，且宣告緩刑於法不合，且不適當，倘若陳女未緩刑入監執行，也不會有更多人被陳女所詐騙。

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彰檢起訴書指出，陳女曾於二○二一年擔任詐團收簿車手，彰化地院依幫助三人以上共同詐欺取財罪判刑六月、緩刑二年；檢方不服判決，認為陳女是共犯、不是幫助犯，且未跟被害人和解而提出上訴；隔年五月台中高分院宣判，雖刑度拉高為一年二月，但仍給予緩刑四年定讞。

未料，陳女執行緩刑保護管束時間不到一半年，又於二○二三年八月提供個人帳戶給詐團使用，造成吳男等數人被騙，受害金額五十五萬元，陳女並與詐團約定，擔任車手可獲百分之四酬勞。警方循線查獲陳女後，陳女否認犯行，甚至態度強勢稱，連一塊錢也不會賠償。

檢這回請求重判5年

檢方表示，陳女執行緩刑保護管束期間，無視觀護人一再告誡，不可將帳戶交付他人使用，仍貪圖暴利擔任詐團車手，幫助轉帳及掩護犯罪，導致無辜民眾被騙；檢方認為，司法一再給予機會，陳女仍狡辯卸責、不願賠償，毫無悔意，請求從重量處有期徒刑五年，以資警懲。

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