中國APP疑慮多 學者：可仿美國下禁令

新北市首起小紅書詐騙，由於母公司在中國，不願提供資料協助警方辦案，TikTok、WeChat亦是如此。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/31 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕來自中國的社交、通訊軟體及平台愈來愈多，小紅書也是其一，年輕人愛嚐鮮，因此部分偏向年輕的台灣族群也在使用，詐騙集團見有機可趁，設下年輕人可能會上鉤的陷阱施詐，以致從臉書、抖音國際和國內版，乃至小紅書，頻頻傳出遭到詐騙的受害案。銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎說，面對來自中國的類似平台，若能參考美國端出的下架禁令政策，有機會阻止詐騙案量，並提升國民個資安全。

王伯頎說，來自中國的各式社群平台軟體APP，母公司設於中國，也不願與台灣好好坐下來談防制犯罪，而詐騙手法層出不窮，難保這些中國APP不會出現更新型的詐騙犯罪，在兩岸缺乏司法互助機制下，檢警調閱資料十分困難，雖然受理被害人報案，但幾乎都成為無頭公案，我國被害人求償無門，中國騙徒也完全不受法律制裁。

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從源頭下架才能有效阻止犯罪

王伯頎提到，近日美國眾議院通過抖音禁令，予以下架，建議台灣亦能向美國看齊，從源頭線上商店如Google Play、App Store等，在台灣下架有侵略個資、成為犯罪溫床之虞的中國社交軟體及聯絡平台，最先受益的就是降低詐騙案的發生機率，起碼能遏止新用戶的產生，減少被騙的案量。

王伯頎指出，對於這一些有治安、資安疑慮的軟體，在始終對我國不友善的中國官方，未積極與我方建立更進一步、更強力的共同打擊犯罪共識之前，我方若先予下架禁用，資訊安全應能夠大幅提升，因為在目前的態勢下，直接讓民眾無從接觸，其實就是保護民眾自身個資的一項好辦法。

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