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中國平台多不配合我辦案 糾紛常無解

被害人提供購買點數卡交易成功手機擷圖。（記者徐聖倫翻攝）

被害人提供購買點數卡交易成功手機擷圖。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/31 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕來自中國的APP，傳出中國騙徒藉此平台詐騙我國民眾事件，一旦出現涉及使用人權益、或上升到刑事案件時，這些APP的母公司，通常不會配合我國執法單位辦案。資深刑事人員表示，這些公司在台無窗口、無從連絡，中國官方也不積極於兩岸司法互助，以致只要國人遇上這類受害事件，幾乎都求償無門，呼籲民眾使用來自中國的APP，一定要小心謹慎，從積極防範的面向來看，最好是少用或不用。

基層刑警指出，LINE、Instagram等國際知名通訊、社交APP，刑事局都有建立窗口可聯繫，只要符合其母公司LY Corporation、Meta的規定流程，通常能調閱相關資料，以利本國刑案偵辦。

此外，我國對於民眾權益的重視程度高於中國許多，甚至詐騙金額「零元」的案件也會立案調查，因此民眾只要懷疑自己遭詐，就能向警方檢舉，警方受理後會展開調查。

下載中國APP要三思

但反觀來自中國的APP，母公司遇上涉及台灣使用者的權益問題時，鮮少會加以關心，我方辦案人員的請求幾乎都石沉大海，且沒有進一步的溝通管道，換句話說，發生在這類APP使用上的任何糾紛，多半都得不到解決。基層警方人員呼籲國人，若非必要，盡量別用來自中國的APP方為上策，民眾要下載中國APP，務必要三思。

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