台灣首傳小紅書三方詐騙 母公司在中國 求償無門

被害人向警方提供與「小紅薯」在小紅書上的對話。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/31 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕國內傳出首起「小紅書」三方詐騙事件！一名陳姓女子用小紅書經營代購，有買家上門請她代購遊戲點數，陳女代購完畢，所提供的帳戶也經確認收到對方匯來的人民幣一千九百元貨款，沒想到完成交易的隔天，陳女欲匯款給朋友時，驚覺帳戶已成警示帳戶，還被執法單位懷疑是詐團成員，最後才知是遭遇來自中國的第三方詐騙，騙徒也是中國人。

中國人騙代購遊戲點數

近幾年國內陸續發生多起三方詐騙案，但利用來自中國的APP進行三方詐騙並不多，在此之前，抖音有出現數起同類型詐案，本次則是首度傳出騙徒運用小紅書進行三方詐騙；警方表示，由於國內有些年輕人也在使用小紅書，加上部分人平日未多注意時事，較易掉入騙徒的陷阱。

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隔天驚覺帳戶被凍結

陳女是在本月中旬接到署名「小紅薯」的買家透過小紅書私訊她，希望她能在同為來自中國的「閒魚」平台代購遊戲點數卡。兩人談好細節內容及交換WeChat聯繫方式，進入代購程序。

陳女向小紅薯表示，代購金額為人民幣一千九百元，換算台幣約八千七百元，經小紅薯確認無誤，請陳女提供銀行帳戶，陳女完成代購後，檢查帳戶確實收到錢，遂將遊戲點數透過WeChat交貨給小紅薯。

原本看來十分單純的代購交易，到了隔天完全走樣，陳女欲匯款時發現帳戶遭凍結，成為警示帳戶；她嚇得報警，但一度被懷疑是詐團成員，對她製作筆錄，後經陳女拿出交易截圖，警方細查後，才確認是被害人。

還差點被當成詐團成員

警方調查，暱稱小紅薯應是中國人，手法是典型的三方詐騙，同時誆騙陳女與另一個被害人，讓金流在這兩人之間流動，自己則拿走點數卡漁翁得利。

警方表示，本案試圖透過小紅書、WeChat追查，但母公司「行吟信息」、「騰訊」在台沒有窗口，中國的公司也普遍對這類刑案視而不見，無法調閱加害人資料。警方無奈表示，國人遇上這種類型的詐騙案，偵查工作幾乎都是受阻，很難協助被害人討回公道。

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