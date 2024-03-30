庭院沒裝大門圍牆 告討債人侵入住宅敗訴

台南地院（資料照）

2024/03/30 05:30

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子受託向汪姓婦人討債，他連續好幾天到汪婦家的庭院大喊「欠錢還錢」，汪婦受不了，對林男提告侵入住宅，但是台南地院認為，汪婦家的庭院沒有用圍牆、大門或足以辨識區隔範圍的設施，因此不能認定林男是故意侵入他人的住宅，判林無罪，

男連日大喊「欠錢還錢」婦受不了提告

林男於二○二一年十月間共八次登門討債，監視器也拍下他在汪婦家門口的照片，林男挨告後辯稱，他是在汪婦的房屋外大喊，而汪婦的住處是從外面馬路轉入，入口沒有圍牆或大門，他也不知道房屋外的土地是誰的。

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經過調查，林男站的位置雖然是在汪婦的庭院，但是從外面馬路轉進汪婦房屋外的土地，除了水泥路面的兩側砌有如擋土牆般的低矮水泥牆外，庭院未設有大門、圍牆、圍籬等，或類似有明確隔離的設施。

汪婦的丈夫也作證，庭院入口處原本沒有裝設大門，但是討債事件發生之後，經過警方建議，才加裝大門。

法院︰無明確隔離設備 不算侵入住宅

刑法無故侵入住宅罪的構成要件，是指沒有正當理由侵入他人住宅、建築物或附連圍繞的土地，依法可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金，但「附連圍繞之土地」必須設有明確的隔離設備，要明顯讓外人得知土地的界線。

林男登門討債，但汪婦的庭院也沒有適當的隔離措施，因此林男的行為不符合無故侵入住宅的構成要件，南院簡易庭判處無罪。

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