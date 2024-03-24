性侵緩刑又找眾少女約炮／法官不准撤緩刑 檢擬抗告

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2024/03/24 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名林姓男子股役期間與十三歲少女發生性行為，被判刑一年六月、緩刑三年，台中地檢署觀護人對他發出「預防再犯命令」禁止其再找少女性交，林簽收命令後，仍忍不住上網約炮少女被查獲，檢方向台中地院聲請撤銷緩刑，讓他入獄反省，但法官以「無罪推定」等理由駁回；這名「少女控」目前仍可繼續趴趴走，也仍可恣意上網結交小女友。

觀護人發預防再犯命令

他簽收命令僅半年又犯

檢方認為法官見解有待商榷，擬蒐集更多支持撤銷緩刑的論述，提出抗告。

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檢警追查，林男二○二一年服役期間（同年底退伍），透過網路結交十三歲少女並發生性關係，台中地院二○二二年九月依「現役軍人犯對於未滿十四歲之女子為性交罪」判刑一年六月、緩刑三年，條件是履行賠償及提供六十小時義務勞務，並禁止對少女或兒童有刑法妨害性自主等侵害行為。

同年十月，台中地檢署觀護人通知林男簽署具結書，收受「預防再犯命令」兩項禁令，命他於同年十月至二○二五年十月的緩刑期間，須遵守禁止邀約未成年者（約會見面），以及禁止與少女或兒童獨處、性交等性接觸。

不料林男收受命令僅約半年，又在苗栗縣、桃園市，透過網路遊戲邀約少女及發生性關係，受害人數不詳，桃園市警察局婦幼警察隊將林男移送桃園地檢察署偵辦；中檢以林男違反禁令，向台中地院聲請撤銷緩刑，林男應入獄執行一年六月徒刑。

不過法官認為，基於無罪推定原則，應等林男犯行確定之後，方能以他違反刑法妨害性自主等理由撤銷緩刑，中檢指林男邀約少女發生性行為，目前僅是警方移送，尚在偵查階段，是否起訴、將來是否有罪判決？尚不明朗，難以認定林男違反「預防再犯所為之必要命令」等規定。

判刑前應「無罪推定」

法官駁回撤銷緩刑聲請

法官指出，中檢另外以林男違反處遇命令書中的禁止邀約少女性交等性接觸，聲請撤銷緩刑，並檢附刑案查註表與警方移送書，但這些也僅能證明林男被警方移送，難以認定林男有何違反命令、且情節重大之處，據此駁回撤銷緩刑聲請。

中檢指出，中檢觀護人負責林男第一案的保護管束，至於第二案，如果林男有持續犯罪危害之虞，偵辦的檢方應積極處置，包括聲請羈押等；而法官認為應等第二案判刑確定，再由負責第一案的中檢聲請撤銷緩刑，中檢認為此見解有待商榷。

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