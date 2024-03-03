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誤上簽證釣魚網站／被詐16倍費用 全家出國也泡湯

加拿大的官網為「Canada.ca/eTA」（取自官網）；釣魚網址則是「www.canadavisas.net」（記者劉慶侯翻攝）。

加拿大的官網為「Canada.ca/eTA」（取自官網）；釣魚網址則是「www.canadavisas.net」（記者劉慶侯翻攝）。

2024/03/03 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕五十歲楊姓男子寒假期間為帶家人前往加拿大旅遊，自行上網申請加國的eTA電子簽證時，誤入假的官方網站，原本每人僅需七元加幣（約新台幣一六○元）的電子簽證費用，卻被訛詐每人付出八十五美元（台幣二六八○元），不僅失金，連帶假期也報銷，全案現由台北市警方偵辦中。

一人７元加幣 被騙付85美元

警方表示，經商的楊姓男子原定春節帶家人前往加拿大自助遊度假賞雪，由於前往加國可利用網路申請專屬eTA電子簽證，楊男便自行以網路關鍵字搜尋加國官網。

楊男根據搜索引擎列出的網站，點入「www.canadavisas.net」網址，內文陳述和指示均有繁簡體中文及英文等介面，他誤以為就是加國官網，遂依指示填寫資料，匯入每人八十五美元的電子簽證手續費。

但楊男的電子郵箱卻一直未收到加國回覆的電子eTA簽證，於是向外交部及多方查詢，才知加國的官網為「Canada.ca/eTA」，而且僅收取加幣七元手續費，才知遭釣魚網站詐騙。

沒收到回覆 查詢才知上當

楊男雖然全家人損失共僅一萬餘元，但他不滿受騙，假期也受到影響，憤而向台北市刑警大隊報案，警方查證後，先針對釣魚網站進行蒐證，同時將斷網處置，正循線追查中。

外交部對外表示，已接獲多起民眾反映申請加國電子簽證時遭詐，民眾有關於申請eTA的問題，可直接詢問加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）；加國政府的官網是唯一可以合法申請eTA的網站，官網上有包括中文的填表申請說明，民眾也可授權旅行社、熟悉流程的親友等第三方，協助代為申請。

外交部表示，目前國內部分民間機構自行設置eTA網站的收費代辦申請，已造成加國困擾，加拿大駐台北貿易辦事處為此曾在臉書專頁貼文，提醒民眾留心不實的申請網站。

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