專家建議 設大型入口官網擋「釣魚網」

旅遊業者指出，若國人想到海外自助旅行，行前可先參酌外交部的全球官網，或下載「旅外安全指南APP」，對身處異鄉的旅人而言會有相當大的助益。（資料照）

2024/03/03 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕目前網路上充斥許多國內外的「釣魚」詐騙網站，利用政府機構的官網網址，再以「亂數網址」或「變造的網址結尾」來混淆訛騙，民眾防不勝防。警方資安人員建議，政府若能建立和監管一個完善且統一的政府各機關的大型入口網站，供民眾點選鏈接上各政府單位官網，或可減少不少件釣魚網詐或詐騙案。

資安人員指出，若將國內各主要機構的官網都納入統合網站，形成完整且具體的入口網站，民眾想查詢政府各單位的官網，便可經由此入口網站連上各官網洽辦事務，可避免民眾自行在網路搜尋網站時，落入釣魚網站圈套的風險。

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且許多國家都已實施電子簽證制度，若國人想要申請電子簽證，亦可經由此入口官網，連接進入外交部官網，再根據外交部提供的資訊，直接點選進入各國官方的辦理電子簽證網站，防免接觸到在搜尋引擎上以假亂真的釣魚網站。

資安人員認為，這項工程看似繁雜且龐大，事實上各政府機關本身就有官網，並由專業資安人員維護管理，若由數位發展部主導統合，作為主要的總控機構，將各官網組織起來，成為全球民眾都可信賴的入口官網，將事半功倍，可更直接且有效地減少詐騙案。

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