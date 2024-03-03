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停、看、再查證 ３招防釣魚

假冒加拿大eTA電子簽證的不實釣魚網實。（記者劉慶侯翻攝）

假冒加拿大eTA電子簽證的不實釣魚網實。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/03 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕長達三年的全球疫情期間，各類電子網站與平台興起，也讓詐騙集團得以製作假網站行騙。資安人員表示，若民眾有需求q搜尋特定官網時，應養成「停、看、查（再查證）」三步驟，待確認是真網站後，再填寫個人資料，才能避免落入釣魚網站的陷阱。

資安人員表示，民眾在用中文或英文關鍵字搜索網站時，率先跳出來的「相符」網址，往往是由廣告商贊助而排名在前的網址，因此，民眾要辨識網址的真實性，首先就是要「停下來」了解英文網頁的內容，查明是否為「亂數網址」。

所謂「亂數網址」，是指網址的編碼完全沒意義，不是「英文單字的結合」，也不是「可連結到企業的組合」，例如LINE的官方網址是「line.me」，意指「LINE我」；自由時報的官方網址為ltn.com.tw，即「Liberty Times News（自由時報電子報）」的縮寫，因此，政府與知名企業的網址有其意義，不會是無意義的字母與數字亂碼組合。

其次，網站要看「網址的結尾」，如政府單位是「.gov.tw」、企業是「.com.tw」，有詐騙網址為了魚目混珠，會在「gov」的前面添加其他英文，如「abcgov.tw」來混淆，讓民眾誤以為真；也有的是把「gov」的字母Ｏ換成數字0，變成「g0v.tw」。因此民眾在識別網址時，要多看幾眼。

再者，民眾若不諳英文，無法直接辨識網址，短網址也會增加辨識困難，因此，在點進網站後，務必先查證內容資訊是否完整，若須填寫詳細個資或帳號等私密資料，務必透過官方電話再次查證，以免個資外洩或遭盜用。

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