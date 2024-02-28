濫查民眾個資 苗栗一警收押

苗栗縣通霄警分局警員曾嘉明非法查詢民眾個資被收押，苗栗縣警局已將他停職。（資料照）

2024/02/28 05:30

在職僅三年多 曾嘉明停職

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄警分局警員曾嘉明無公務需求卻查詢約五十筆民眾個人資料，苗栗檢警廿六日持搜索票至曾員住處、辦公處所搜索後，認定曾員涉嫌重大，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，檢方昨向法院聲押獲准，苗栗縣警局已將曾員停職。

苗栗地檢署表示，曾嘉明在相關查詢系統虛偽填載具有公務需求而查詢了約五十筆民眾個人資料，違反個資法、公務員假借職務上之機會非法蒐集、利用個人資料罪、公務員登載不實準公文書罪、洩密罪等。

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經偵訊後，檢察官認為曾員有勾串共犯、湮滅證據之虞向法院聲押，昨天獲准羈押禁見。苗栗地檢署表示，目前尚未發現曾員收集的資料整批大量流出，將再深入追查其意圖。

曾欺負身障者被記小過

通霄警分局表示，二十三歲的曾嘉明為警專三十七期，於二○二○年九月畢業，先在通霄警分局苑裡分駐所服務，後來調任頭份警分局，近期才調回通霄警分局通霄派出所服務，平時曾員與同事互動並無太大異常，目前已停職處分。

不過，曾員爭議事件不只這一樁，他前年在苑裡分駐所服務期間，與一名目前已經調離通霄警分局的女警開警車巡邏時，遇到一名向來尊重員警、會向員警問好的身心障礙者，兩人竟突然當眾用警車廣播器，要求該身心障礙者喊「立正、稍息、踏步走」、唱軍歌等，該女警還錄下影片PO上IG，當時警車內還傳出笑聲。

後來影片傳出後，引起民眾與不少員警憤慨，苑裡分駐所電話一度被抗議民眾打爆，認為兩人欺負身心障礙者，通霄警分局將兩人各記一支小過並調職處分。

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