遏阻亂象 法界：應修法加重處罰或拘留

3同事惡作劇，後製造假一名男子疑似朝車子開槍的影片。（民眾提供）

2024/02/27 05:30

〔記者楊國文、吳政峰／台北報導〕近來不少網紅為搶點閱率，甚至靠抖內分潤賺錢，無所不用其極走偏鋒，類似網紅晚安小雞、新加坡籍網紅造假被砸雞蛋等自導自演戲碼，一再出現，破壞我國形象。台中也出現三名男子在網路社群「TikTok」散佈開槍假訊息；多位法界人士認為，我國現行大多採社會秩序維護法裁罰了事，已無法遏阻此亂象，主管機關內政部應修法加重罰則，且以拘留為主，移民機關也應加速將不肖外籍網紅驅逐出境，加強遏阻力道。

前高院法官、律師張道周表示，網路業者靠著廣告費、抖內分潤賺錢，對於平台上的網紅假訊息，卻不用負起任何責任，若要匡正網路亂象，不能僅憑業者自律善意，應仿性平三法，課予其下架假訊息的義務。

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張認為，涉及恐嚇、誣告、詐欺取財等假訊息，目前已有刑罰，但網紅造謠程度若未達刑責，建議可在社維法中增列「加重散佈謠言」處罰，即利用網路造謠，設計較嚴厲的罰鍰或拘留，嚇阻投機心態。

伯衡法務事務所策略長黃致中表示，台灣以人權立國，即便網紅是侵害國家名譽的造謠行為，也大多是以行政罰處理，以社維法造謠而言，只能處以拘留三日或三萬元罰鍰，對網紅造假衝高流量賺取平台分潤，根本無嚇阻力，建議法官處理惡性較重的網紅，可採拘留手段，限制其人身自由，讓他們知道嚴重性。

黃致中也指出，因網紅造假欺騙網友，若賺取分潤、抖內，有可能涉及詐欺得利罪，執法機關可主動偵辦，抖內粉絲也可求償。

林曜辰律師認為，外籍網紅來台後拍影片造假，與來台目的不符，也影響社會秩序，甚至國家聲譽，移民機關應立即查辦裁處，並驅逐出境加強遏阻力。

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