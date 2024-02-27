擾亂社會 造成民眾恐慌／造假開槍影片 台中3男裁罰

3同事惡作劇，後製造假一名男子疑似朝車子開槍的影片。（民眾提供）

2024/02/27 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕一名署名「建翔」的男子在網路社群「TikTok」上傳一段標題為「台中日常／內容疑行車糾紛／男子持類似鎮暴槍朝自小客車射擊」影音，引發民眾與媒體關注，台中市警方獲報展開調查，鎖定影片中地點與三名涉案對象，昨天上午在梧棲區查獲三名犯嫌，原來三人只是惡作劇後製影片，並未真開槍，警方將依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，陳男（廿八歲）、賴男（廿六歲）、彭男（廿六歲）等三名散佈假消息男子均為梧棲區某公司技術人員，三人為同事，供稱因一時好玩才惡作劇，分工拍攝一名男子疑似向一輛轎車開槍的影片，但實際手上並未持有槍枝，是經後製開槍的聲響後，將影片上傳「TikTok」社群網路。

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警方檢視原始影片，確實未發現持有槍械等違禁物品，證實該影片係經過加入槍聲後製而成。但影片經公開散播，已造成民眾恐慌，嚴重擾亂社會秩序，符合散布假訊息「惡」、「假」、「害」三構成要件，警訊中三人也坦承犯行，警方表示全案將依違反社會秩序維護法移請裁處。

網路充斥造假影片 外界質疑罰則太輕

目前網路充斥造假的影片，採用社會秩序維護法只能罰款，外界質疑罰則太輕；律師吳俊儒表示，依照警方說明，本案是真的沒有使用槍枝，只是用影片後製，所以只能依照社維法處理；如果是真的使用槍枝，就違反槍砲彈藥刀械管制條例，即使是對空鳴槍，實務上也有成立刑法恐嚇公眾罪的案例。

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