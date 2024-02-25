這個法官爭議不少 裁定書大談政治理念

台南地院法官徐安傑考績被重評改為「未達良好」（丙等）。（取自臉書）

2024/02/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台南地院法官徐安傑被爆有霸凌書記官等不妥行為，損及司法形象，收下警告及考績丙等。事實上，徐法官惹出的爭議不只這一樁，之前他在審理八田與一銅像遭人惡搞案時，在裁定書中發表政府「認知作戰」維穩、使用「武漢肺炎」一詞涉歧視等政治意見，遣詞用字被多名立委撻伐猶如國民黨文宣。

徐安傑現年四十一歲，台大法律系畢業，司法官學院五十一期結業，曾任湯姆熊男童割喉命案一審陪席法官，判凶手曾文欽無期徒刑逃死，引發爭議；前年他審理統派份子惡搞八田與一銅像案，書類中高談闊論政治理念，更讓外界看傻眼。

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徐在裁定書中認定，統派人士說「請他們日本人、美國人不要把病毒傳來台灣」、「日本人滾回去」等言詞，不是煽動暴力攻擊、歧視特定族群的極端仇恨言論，僅為個人意見，為言論自由核心，裁定不罰；但他卻又抨擊政府官員使用「武漢肺炎」一詞、前美國總統川普數度以「China virus（中國病毒）」公開發言，間接造成對黃種人歧視的言論與行為。

徐還說，文化部為防文化統戰，擬對中國黨政軍出版品實施事前審查，「台灣可能因一本童書或抖音短片而有動搖嗎？」並質疑政府以認知作戰為名，選擇性揭露資訊達維穩目的，更譏諷「當今台灣多數民意相較對執政者，監督在野之力度，顯悖於多數民主國家之運作方式或現象，倒也令敝院嘖嘖稱奇」。徐在司法文書中評論政治，王定宇、郭國文等立委質疑其政治性過高，是在為國民黨做文宣。

對此，司法人權進步協會理事長何俊英呼籲，法官應對職業的神聖性有所認知，法官形同「代替神審判」，地位神聖，必須依法判決，不宜寫出與案件無關或個人政治立場的內容，否則易被質疑公正性，至於強欺弱、上凌下的霸凌行為，更是絕對不能發生，才能讓民眾相信法官是人權守護者。

司進會：取信於民 霸凌應外部審查

何俊英認為，司法官性質特殊，一旦出現霸凌行為，都應移付評鑑，交給外部委員審查，才能取信於民，若僅由法院內部自律會審議，無論結論如何，都會陷入黑箱或官官相護的攻訐；何強調，適任的法官情緒控管出問題，應有自覺主動尋求幫助，若須由法院介入輔導，反而代表他已經不適任，再繼續從事審判，恐衝擊司法形象。

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