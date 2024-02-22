拐騙神明害破財 水泥工詐欺法辦

去年新竹縣五指山灶君爺誕辰之際，詹男謊稱說 有百餘名香客要住宿參拜用餐，卻讓廟方等嘸人 損失5萬多，詹男潛逃被逮。 （記者黃美珠攝）

2024/02/22 05:30

詹男稱說有百餘香客要住宿用餐 爽約落跑

〔記者黃美珠／新竹報導〕拐人錢財會被告詐欺，騙神明有香客要用餐住宿參拜，害廟方破財也會依詐欺罪法辦！

新竹縣北埔鄉六十一歲詹姓男子去年九月底趁新竹縣五指山灶君爺誕辰之際，涉嫌以有三輛遊覽車、一一七名香客要前往賀壽、需用餐和住宿為由，致電廟方預定素齋和廂房，讓廟方當天「等嘸人」，造成廟方五萬多元的損失，隨後潛逃在外，詹男前天（廿日）被竹東警分局北埔派出所拘提到案，依詐欺和毀損罪嫌移送法辦，檢察官訊後諭令三萬元交保、限制住居候傳。

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廟方婉拒其他信眾 損失5萬

詹男去年以有三車巴士、一一七名信眾將上山參拜，致電五指山上的灶君堂預訂廂房以及廿九日中午起到次日早餐共三頓素齋。廟方接單後按時備妥，期間也有其他香客預約，但因被詹男預約一空，所以只能婉謝其他信眾。沒想到九二九當天卻始終等不到香客，驚覺可能被騙，報案後循線發現預約的電話竟是自家「鄰居」詹男，只是詹男已經潛逃跑去馬祖避風頭去了，直到最近過年才看到人影。

詹男嗜酒 落網時還在買酒

鄉親說，詹男平時以泥水工為業，家就住在灶君堂前方，住家地址還跟灶君堂只差一個號碼，平時嗜酒，今年除夕到大年初五就喝掉八十一瓶的料理米酒，平時不是在喝酒，就是在去買酒的路上，落網時就正在買酒。

檢警調查發現，詹男認為灶君堂廟方占用其祖地，但實際上產權卻都登載很清楚，詹男以前就常在黃湯下肚後為此去向廟方大小聲，這次也疑因此擺了廟方一道。不過他落網後卻仍不斷強調，真的有一一七名「他的朋友」要去住宿和參香用餐，並非子虛烏有，為何沒有人出現，他不知道，至於跑去馬祖純粹是去工作，跟潛逃無關。

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