台中闆娘大掃除粗心丟包 清潔隊挖垃圾山救回3萬現金

自助餐老闆娘在垃圾山找到裝著現金的手提袋，皮包現金及證件毫無缺損。（台中市環保局提供）

2024/02/10 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年前大掃除，垃圾量大增，台中市沙鹿區北勢東路一名自助餐店老闆娘上月底丟垃圾時，粗心將裝著皮包及手機的手提袋也丟進垃圾車，皮包內有近三萬現金，過了好幾個小時才發現通報，當時垃圾車已將垃圾倒到轉運站，清潔隊出動大型機械及四名人力，在垃圾山努力翻找一小時才尋獲，讓老闆娘感謝不已。

這名自助餐店老闆娘表示，年終大掃除後丟垃圾，接近中午才發現裝有皮包及手機的手提袋不見了，回想可能是不小心丟進垃圾車，隨即聯絡沙鹿區清潔隊，清潔隊員熱心幫忙在垃圾山中翻找，實在非常感謝，也覺得很幸運。

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只花一小時就找到 直呼幸運

沙鹿區清潔隊指出，接獲這名老闆娘通報，垃圾已倒在轉運站，等待隔天送焚化廠焚化，幸好轉運站還未將散置的垃圾混合堆成堆，垃圾車司機先指出傾倒位置，清潔隊班長陳肅芬調派大型裝載機具開挖，帶著三名同仁與老闆娘以人力搜尋，耗費一個小時終於在眾多垃圾中找到這只藍色提袋。

陳肅芬說，民眾請求協尋的物品種類相當多元，包含現金、鑰匙、證件及手機等，在工作中能夠幫助到民眾，是身為清潔人員的責任及使命，也提醒民眾年終大掃除及過年財產應放好，可別隨著垃圾一起丟包。

清潔隊員與自助餐老闆娘在垃圾山找到裝著現金的手提袋。 （台中市環保局提供）

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