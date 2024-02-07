一年3起 澎湖士官失聯被發現輕生

士官駕駛的白色轎車，最後失聯前出現在馬公興仁里附近。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/02/07 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖菜園納骨塔昨天發現停放一輛白色轎車，駕駛座上人員已明顯死亡，經查為服役於澎湖菜園光華營區的詹姓士官，這也是自去年起第三起澎湖軍士官輕生案例。

前天起澎湖各網路社群平台社團出現協尋啟事，尋找白色車主，因車主曾透露輕生念頭，該車最後出現的地點，在馬公市興仁里附近，昨天上午八點多，被軍方發現車輛停放在菜園納骨塔附近，一名男子倒臥在駕駛座，發現時已無呼吸心跳，等待檢警相驗。

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前天打電話回家訴苦

據了解，家住高雄的詹姓士官，傳出經濟出現問題，前天打電話回家，向家人說他很痛苦等話語後失聯，打手機也不接。家人向高雄警方報案，警方通報澎湖縣警局，並轉知軍方處理，軍警獲知這名士官駕駛一輛白色轎車，立即在澎湖本島各地全面搜尋。昨天上午八點多，軍方人員才發現這名士官。

去年第一起自殺案是步兵營駐守菜園的下士，被發現在寢室身亡；第二起則是上尉軍官，被發現駕車停放在一處文化園區身亡。

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