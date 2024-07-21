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偷電纜線竟恐嚇管理員 警方逮人送法院羈押

花蓮縣胡姓男子因缺錢花用，竟反覆前往秀林鄉和平村一處工地行竊電纜線，第二次還恐嚇管理員。（警方提供）

花蓮縣胡姓男子因缺錢花用，竟反覆前往秀林鄉和平村一處工地行竊電纜線，第二次還恐嚇管理員。（警方提供）

2024/07/21 12:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣胡姓男子因缺錢花用，竟前往秀林鄉和平村一處工地行竊電纜線，見管理員制止還出言恐嚇車上有刀，新城警分局獲報後前往逮人，訊後依竊盜、恐嚇罪嫌移送花蓮地檢署，檢方認為胡男反覆行竊且隨身攜帶刀械，向法院聲請羈押獲准。

新城警分局今指出，和平派出所接獲報案，在秀林鄉和平村台9丁線53公里處看管工地時，有一對男女駕駛自小客車至工地內，見只有他一人在顧工地，便上前向他表示他車上有刀要他小心一點，說完後便開始偷竊工地電纜線，警方獲報後立即趕赴現場，這一對男女正好要駕車離開，員警立即把他們攔下盤查。

警方在胡姓男子車上發現發現工地所有的電纜線，也在車上查獲一把刀，警方指出，這處工地在7月初就遭2名男子闖入行竊電纜，2人身份其中一人就是30多歲胡姓男子，被和平所巡邏員警見發現依法移送，沒想到胡男又到同一個工地偷竊，這次見有人看管工地仍光明正大地闖入工地，並威脅工地管理員，偷竊電纜線，行徑更加惡劣。

警方依刑法竊盜、恐嚇罪嫌把這對夫妻移送花蓮地檢署偵辦，因胡男有反覆實施竊盜且隨身攜帶兇械，併建請檢察官聲請預防性羈押，經花蓮地方法院法官同意裁准。新城警分局呼籲，工地營造建築業者針對施工中的工地，應把工程用具集中放置有人看管處，或加強監視系統設置，如發現有可疑人士請儘快打電話報警，請員警到場處理。

花蓮縣胡姓男子因缺錢花用，竟反覆前往秀林鄉和平村一處工地行竊電纜線，第二次還恐嚇管理員。（警方提供）

花蓮縣胡姓男子因缺錢花用，竟反覆前往秀林鄉和平村一處工地行竊電纜線，第二次還恐嚇管理員。（警方提供）

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