勾結境外詐團 冒股市名師騙投資／竹聯幫太極堂 台南分會長收押

詐團發送高薪工作廣告招募人頭帳戶，集中飯店監控。 （記者姚岳宏翻攝） 警方陸續帶回18名車手洗錢集團成員。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/06 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫太極堂台南分會長呂東穎，與境外詐騙集團合作，透過通訊軟體假冒「楊應超」等知名分析師，傳送相關投資訊息，等有人信以為真，便指示下載投資APP，將大筆投資金額匯入人頭帳戶，並由水房層層轉帳洗錢；警方循線逮呂男等十八人，依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪嫌法辦，持續擴大追查其他共犯。

撈3千萬元 刑局逮18人

刑事警察局成立打詐「斷投專案」，由「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，發現一個水房及車手集團與呂男為首的一夥人有關，深入追查發現，呂與陳姓妻子輾轉指揮所屬車手，前往ATM提領贓款、或以虛擬貨幣方式將贓款流向境外詐團，不法所得初估逾新台幣三千萬元。

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警方調查，該詐團以發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶，當有人應徵時，便指示前往新北市、桃園市等地的汽車旅館、飯店進行面試，呂指示所屬先帶應徵人前往金融機構開戶，再集中管理監控。

去年七月至今年初，警方展開四波查緝行動，逮捕十八人，查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書等贓證物。警方詢問時，有三名帳戶人頭向警方喊冤，聲稱自己是被控制拘禁，才被迫提供帳戶；但警方根據通聯對話，得知三人事先均知情。

全案依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪，將十八人全部移送新北地檢署偵辦，主嫌呂男及鍾姓、沈姓車手等三人因涉案情節重大，遭法院裁定羈押。

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