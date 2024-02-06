詐團收簿車手集團 掛假車牌四處收

警方將蕭男等四人送辦。（警方提供）

2024/02/06 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕一個以蕭姓男子為首的收簿車手集團，涉嫌以家庭代工為幌子向被害人騙取存簿、金融卡，還駕駛懸掛假車牌的轎車四處收簿，提供給上游詐騙集團機房做為人頭戶，被害人的款項匯入後，再由旗下車手成員提領；刑事局中部打擊犯罪中心上週收網，逮捕蕭男等四人，詢後依詐欺等罪嫌法辦。

刑事局日前透過「情資研析中心」分析報案資料，發現方姓民眾等五人，遭歹徒以從事家庭代工可以領取補助款為由詐騙，去年底陸續寄出名下金融帳戶、金融卡及密碼，直到帳戶遭警示後始驚覺被騙；警方報請嘉義檢方指揮，與嘉義警方成立專案小組偵辦，鎖定三十三歲蕭男涉嫌重大。

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專案小組調查，被害人寄送提款卡、存簿到超商後，以蕭男為首的收簿集團，即開一輛本田轎車前往領取，車上懸掛偽造或已被註銷的車牌，並刻意要對方把帳戶等物寄到外縣市的超商，以利前往拿取時躲過查緝。

蕭男取得存簿後，由上游詐團機房以購物解除分期、假中獎等話術，詐騙民眾匯款到蕭男取得的人頭帳戶內，蕭男等人再指派車手至ATM提領被害人遭詐的款項，初步清查至少有七人受害，被騙金額破百萬元。

警方上週五拘提蕭男等四人到案，查扣廿一萬多元贓款及手機、註銷車牌等贓證物，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪移送偵辦。

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