為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

媒介異國假結婚 狡猾老梗易奏效

一名台灣男遊客從緬甸詐騙集團據點逃跑時墜樓，獲救回台時，雙腿骨折坐在輪椅上。（GASO提供檔案照）

一名台灣男遊客從緬甸詐騙集團據點逃跑時墜樓，獲救回台時，雙腿骨折坐在輪椅上。（GASO提供檔案照）

2024/02/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕外籍新娘讓台灣成為多元社會，但也一度被人口販運集團鑽法律空隙，利用假結婚引入外籍女子違法來台淘金，帶來社會及治安問題；詐騙集團利用此一現象誘騙豬仔出國，在於媒介異國婚姻或是假結婚人頭，都是國人熟悉的事，故把老梗包裝成新的話術，可說十分狡猾，也確有可能奏效。

台灣約卅年前，因社會家庭人力結構缺口，開始出現仲介外籍新娘的婚仲所。一般外籍新娘來台的途徑為「合法的」婚仲社，或是私下經營的婚姻仲介商，婚仲所一時間如雨後春筍般成立。

當時，國內以農工業為主的鄉鎮縣市，常可見到婚仲商的促銷廣告，如「保證處女」、「保證三個月娶回」、「保證中途不加價」、「一年內跑掉賠一位」等，嚴重物化和商品化外籍新娘。

當時循正規通道嫁入台的外籍新娘，的確充實了台灣的多元性，也讓許多娶不到新娘的王老五趨之若鶩，努力組建新家庭；根據移民署統計，目前台灣有逾三十餘萬新住民家庭。

不過，因為有「女性」和「性」牽扯在裡面，很容易就會有犯罪集團將這些國外年輕的女子當作投機商品牟利，各國人蛇集團相互勾結，並利用人頭以假結婚方式引進入台，再以協助清償債務等由，逼迫原以為是來台打工的女子下海賣淫；而人蛇集團為加強控管和防範移民署探訪，每月會另給付人頭老公一筆酬金，有時也安排人頭當車伕賺外快。

近五年，因國際社會的變遷，台灣婚仲外籍新娘的市場日微，沒想到隨著去年爆發柬埔寨囚虐豬仔事件後，詐騙集團攬客老招失效，竟把媒介異國婚姻和假結婚當成新招運用，藉此誘騙青壯男性出國，再把人直接押到詐騙園區當豬仔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被押到泰緬邊境 掙扎呼救脫險／豬仔直呼再也不敢了
2024/02/04 05:30

被押到泰緬邊境 掙扎呼救脫險／豬仔直呼再也不敢了
出國前和外交部「加個好友」 求助快易通
2024/02/04 05:30

出國前和外交部「加個好友」 求助快易通

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
緬甸詐團３大重鎮：苗瓦迪、緬北果敢自治區、KK園區 沒事勿入
2024/02/04 05:30

緬甸詐團３大重鎮：苗瓦迪、緬北果敢自治區、KK園區 沒事勿入

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播