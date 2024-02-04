媒介異國假結婚 狡猾老梗易奏效

一名台灣男遊客從緬甸詐騙集團據點逃跑時墜樓，獲救回台時，雙腿骨折坐在輪椅上。（GASO提供檔案照）

2024/02/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕外籍新娘讓台灣成為多元社會，但也一度被人口販運集團鑽法律空隙，利用假結婚引入外籍女子違法來台淘金，帶來社會及治安問題；詐騙集團利用此一現象誘騙豬仔出國，在於媒介異國婚姻或是假結婚人頭，都是國人熟悉的事，故把老梗包裝成新的話術，可說十分狡猾，也確有可能奏效。

台灣約卅年前，因社會家庭人力結構缺口，開始出現仲介外籍新娘的婚仲所。一般外籍新娘來台的途徑為「合法的」婚仲社，或是私下經營的婚姻仲介商，婚仲所一時間如雨後春筍般成立。

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當時，國內以農工業為主的鄉鎮縣市，常可見到婚仲商的促銷廣告，如「保證處女」、「保證三個月娶回」、「保證中途不加價」、「一年內跑掉賠一位」等，嚴重物化和商品化外籍新娘。

當時循正規通道嫁入台的外籍新娘，的確充實了台灣的多元性，也讓許多娶不到新娘的王老五趨之若鶩，努力組建新家庭；根據移民署統計，目前台灣有逾三十餘萬新住民家庭。

不過，因為有「女性」和「性」牽扯在裡面，很容易就會有犯罪集團將這些國外年輕的女子當作投機商品牟利，各國人蛇集團相互勾結，並利用人頭以假結婚方式引進入台，再以協助清償債務等由，逼迫原以為是來台打工的女子下海賣淫；而人蛇集團為加強控管和防範移民署探訪，每月會另給付人頭老公一筆酬金，有時也安排人頭當車伕賺外快。

近五年，因國際社會的變遷，台灣婚仲外籍新娘的市場日微，沒想到隨著去年爆發柬埔寨囚虐豬仔事件後，詐騙集團攬客老招失效，竟把媒介異國婚姻和假結婚當成新招運用，藉此誘騙青壯男性出國，再把人直接押到詐騙園區當豬仔。

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