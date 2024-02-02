產死嬰父埋後山 家人報案揭發 父測謊坦承處理掉孩子

嘉義縣中埔警分局偵辦死嬰遭父親掩埋住家後山案。（擷取自google maps）

2024/02/02 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉三十多歲陳姓男子的妻子兩年前在廁所產下死嬰，陳男竟疑似將死嬰埋在住家後山，嘉義檢警去年底接獲通報展開偵查，前天進行測謊時陳男坦承「孩子是他處理掉的」；檢警昨就其指述進行搜索，但陳男說辭反覆，又改稱是丟到溪裡，警方並未尋獲嬰兒遺體，全案朝遺棄屍體罪嫌偵辦；嘉義地檢署表示，該案件事證不明，待偵查告段落，再對外說明。

未尋獲嬰屍 全案朝遺棄屍體罪嫌偵辦

據了解，陳妻兩年前在住家廁所產下嬰兒，但嬰兒出生時已全身發黑，無生命跡象，陳男並未通報，卻自行掩埋死嬰；同住家屬當時聽見嬰兒啼哭聲，卻從沒看見孩子，認為事有蹊蹺，去年十二月底到嘉義市警察局報案，因案發地在嘉義縣中埔鄉，轉由中埔警分局偵辦。

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由於案件發生時間已是兩年前，線索不多，偵辦初期陳男並未承認掩埋死嬰，警方前天對他進行測謊，突破其心防，才承認自己把孩子處理掉，埋在距離住家走路四十分鐘路程的後山；檢警昨前往陳男指述的埋屍地點展開地毯式搜索，但陳男卻又改口供稱是把死嬰丟到溪裡，說辭反覆，警方並未找到遺體。

嘉義縣社會局表示，去年十二月二十八日接獲通報，已派請社工前往訪視，目前由檢調介入調查，將持續關懷並追蹤案情發展。

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