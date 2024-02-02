為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

產死嬰父埋後山 家人報案揭發 父測謊坦承處理掉孩子

嘉義縣中埔警分局偵辦死嬰遭父親掩埋住家後山案。（擷取自google maps）

嘉義縣中埔警分局偵辦死嬰遭父親掩埋住家後山案。（擷取自google maps）

2024/02/02 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉三十多歲陳姓男子的妻子兩年前在廁所產下死嬰，陳男竟疑似將死嬰埋在住家後山，嘉義檢警去年底接獲通報展開偵查，前天進行測謊時陳男坦承「孩子是他處理掉的」；檢警昨就其指述進行搜索，但陳男說辭反覆，又改稱是丟到溪裡，警方並未尋獲嬰兒遺體，全案朝遺棄屍體罪嫌偵辦；嘉義地檢署表示，該案件事證不明，待偵查告段落，再對外說明。

未尋獲嬰屍 全案朝遺棄屍體罪嫌偵辦

據了解，陳妻兩年前在住家廁所產下嬰兒，但嬰兒出生時已全身發黑，無生命跡象，陳男並未通報，卻自行掩埋死嬰；同住家屬當時聽見嬰兒啼哭聲，卻從沒看見孩子，認為事有蹊蹺，去年十二月底到嘉義市警察局報案，因案發地在嘉義縣中埔鄉，轉由中埔警分局偵辦。

由於案件發生時間已是兩年前，線索不多，偵辦初期陳男並未承認掩埋死嬰，警方前天對他進行測謊，突破其心防，才承認自己把孩子處理掉，埋在距離住家走路四十分鐘路程的後山；檢警昨前往陳男指述的埋屍地點展開地毯式搜索，但陳男卻又改口供稱是把死嬰丟到溪裡，說辭反覆，警方並未找到遺體。

嘉義縣社會局表示，去年十二月二十八日接獲通報，已派請社工前往訪視，目前由檢調介入調查，將持續關懷並追蹤案情發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播