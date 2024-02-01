挨凍苦守兩週／緝毒截聽「我明天要…」出擊逮大麻走私集團

陳皇志毒品走私集團利用比一般貨車還高的聯結車走私毒品，聯興公司為此在港區崗哨出口增設多支監視器，並增設鋼質凳子，讓港警可以查驗車頭內是否夾藏私貨。（記者林嘉東攝）

2024/02/01 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕「再不行動，恐怕就跑光光！」私梟集團從基隆港待驗貨櫃偷走十箱、廿多公斤重大麻，發現又有一只同樣來自泰國的可疑貨櫃藏有大麻，六名緝毒幹員為了緝捕私梟集團，已在碼頭埋伏兩個多禮拜，卻遲遲未見私梟成員現身，突然另一組在線上監聽的保三總隊緝毒幹員，截聽到私梟成員關鍵對話後決定不等了，隔天即展開搜索，僅花兩週就將大麻走私集團一網成擒；檢警調保三等單位通力合作才得以成功瓦解進入基隆港偷貨櫃的毒梟集團。

毒梟明目張膽在碼頭剪封條、開櫃偷搬走大麻後，基隆地檢署指揮法務部調查局航業調查處基隆調查站、基隆港務警察總隊、保安警察第三總隊在碼頭佈下重兵，另派一組幹員在士林石牌進行線上監聽，掌握毒梟成員下一步行動，等候私梟再來偷另一批已卸載在東岸碼頭的一百八十公斤大麻。

請繼續往下閱讀...

一名緝毒幹員回憶，埋伏期間，適逢總統、立委大選期間，調查官與警力吃緊，但偵辦單位仍抽調出人力，出動三輛緝毒車，兩人一組十二小時窩在車上埋伏，因擔心發動引擎車尾燈亮起，引起注意，不敢發動引擎，只能搖下車窗透氣，在寒冷的夜裡挨著十幾度的低溫，幾天下來被凍到手腳冰冷。尿急時還要跑到大沙灣中隊借廁所，上完廁所再回到車上繼續埋伏。

不過，就在緝毒幹員們在埋伏時兩個禮拜，接獲另一組在線上監聽的保三總隊警員突然截聽到毒梟集團成員對話「我明天要去….」，決定隔天主動出擊展開搜索，先抓搬貨的劉志偉等三人，追出聯結車司機張君凱，再溯源逮到幕後金主陳皇志，將大麻走私集團一網成擒；檢警調保三等單位通力合作才得以成功瓦解史上首起進入基隆港偷貨櫃的毒梟集團。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法