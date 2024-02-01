防劫貨 增設監視器、加強巡弋攔車

基隆港務分公司也在基隆港東西兩岸圍牆增設鐵絲蛇籠，嚴防私梟走私偷渡。（記者林嘉東攝）

2024/02/01 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕因應基隆港東岸貨櫃場首起遭私梟剪斷鉛封條偷櫃案，負責管理營運的聯興國際物流公司、基隆關、基隆港務警察總隊等單位於案發後，推出多項因應措施，包括增設多支高解析度監視器等硬體設施外，港警也加強港區巡邏、與針對可疑人車攔車查驗等防範走私作為。

這只從泰國申報汽車零組件的四十呎貨櫃在基隆港東岸貨櫃碼頭待檢查時，竟被人剪斷鉛封條，偷走夾夾藏私運的廿多公斤大麻。

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聯興國際物流公司顧問王進興指出，案發後，聯興公司已在貨櫃作業區增設多支監視器，並提升監視器的解析度，不論白天或晚上都看得很清楚；聯興公司對於有同仁捲入走私案非常遺憾，沒想到他們沒有按照公司的標準作業流程裝卸貨櫃，已將涉案同仁開除，絕對不會再有下一次。

由於此次走私集團利用車身比一般貨車還要高的聯結車運毒，聯興公司也在崗哨增設鋼質凳子，讓港警可以居高臨下，查看聯結車頭內是否夾藏私貨闖關出境；此外，基隆港警總隊已經加強港區巡邏，並針對可疑貨櫃立即攔車查驗，嚴防走私再次發生。

「這次私梟的走私手法相當罕見！」資深關員透露，依照慣例，汽車零組件的貨櫃大都是以公司名義申報進口，但這只貨櫃竟是以個人的名義申報入關，關員過濾艙單，勢必會列為高風險貨櫃，須經過儀器檢查，甚至開櫃查驗後才會放行，私梟膽大到關員儀檢前剪掉鉛封條偷走大麻，只能說是太囂張，研判以此走私毒品絕不會只有兩批。

這批走私櫃凌晨被卸載上岸後需在上午八點接受儀器檢查，私梟算準貨櫃卸載至碼頭暫儲區至儀檢這段空窗期，沒關員在場，只要買通聯興貨櫃站員工，再買通另一名聯結車司機，把走私貨物載出港區，即可輕易將走私大麻偷出港區，才會在布局好的聯興貨櫃站內動手。

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