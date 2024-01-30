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首頁　>　社會

自由日日Shoot》警方︰逮4車手 追金流鎖定首惡

警方逮捕蔣男。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕蔣男。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/30 05:30

根據通聯事證 他們皆知自己是車手

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華警方破獲男子蔣皓宇與李姓女子姊弟情侶檔詐騙集團，關鍵在於警方詳細掌握超商ATM，參與此案員警指出，有些車手自以為在ATM前取款戴口罩、蒙面就能躲過追查，但許多車手貪圖方便，用自己名下交通工具去提領，警方透過監視器以車追人，先逮四名車手掌控金流後，再鎖定蔣、李兩名幕後首腦，成功瓦解該車手集團。

警方指出，蔣、李從前年中開始「營運」，二人行事雖小心、分工精細，但他們招攬來的車手，素質卻參差不齊。

前年八月，警方接獲報案，被害民眾聲稱被騙並提供相關金流給警方，警方發現其中一個帳戶，曾在北市西門町的超商ATM被車手提領，警方根據提領時間，以該超商為中心追查，雖然車手提領時戴安全帽、口罩，但警方擴大調閱車手來去超商的周邊監視器畫面，鎖定車手騎乘的機車車牌，逮到此案第一名車手。

後續幾個月，警方又以相同方法逮到三名曾在西門町超商ATM提領過的車手，根據其通聯、金流，發現車手領取出來的款項，最終都流向蔣，警方認定蔣是車手頭，並查出李女負責招攬車手。

警方說，車手每次拿到錢，約能賺取提領款項的三％作為報酬，車手落網時，大多稱自己只是求職擔任「快遞員」，接受指示去領錢，否認自己是詐團車手，還說不知自己行為已觸法；但警方根據相關通聯事證，認定他們皆知自己是車手，均依詐欺罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣330多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣330多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

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