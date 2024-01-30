自由日日Shoot》詐騙鴛鴦在IG明目張膽徵才 犯24案 首腦重判17年10月

李女曾在IG限時動態上發布徵才文。（記者王冠仁翻攝） 警方查扣330多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝） 警方逮捕蔣男。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/30 05:30

姊弟戀情侶檔組車手集團

〔記者王冠仁／台北報導〕廿四歲男子蔣皓宇與大他五歲的李姓女友是姊弟戀情侶檔，兩人合組車手取款集團，與境外詐團合作，以解除分期付款方式對民眾行騙；其中李女為招攬車手，還透過社群網站「徵才」，有時缺人也會自己「下海」，台北市警方根據在ATM取款的車手影像逮到車手，再溯源追查，循線逮首腦蔣、李二人；蔣男近日判決出爐，他因犯廿四起案件，被台北地院依組織犯罪、詐欺等罪，重判十七年十月徒刑。

分工精細 由境外共犯設機房

警方調查，該詐騙集團分工精細，由境外共犯設置機房，負責行騙、尋找人頭帳戶，李女出面招攬車手，蔣擔任車手頭，背後操控車手取款，蔣男與李女平時住在台中，兩人也是該詐團在台最高階首腦。

請繼續往下閱讀...

據了解，該詐團大多以假冒購物網站、電商客服人員進行「解除分期付款」詐騙，有時也以「猜猜我是誰」手法犯案，騙民眾匯錢至人頭帳戶。

台北市萬華警分局西門町派出所陸續接獲報案，警方根據被害民眾帳戶金流，發現車手曾在西門町超商取款，警方前年八月陸續逮捕四名車手，再根據車手對話、通聯，發現蔣、李是上線指揮者，警方掌握兩人行蹤，去年二月前往其台中住處逮人，搜出贓款三百三十萬餘元、八張提款卡及六本存摺。

警方查出，李女是IG愛用者，經常在IG分享吃喝玩樂影像，她為招攬車手，會在IG限時動態張貼「徵台中缺錢閒人，限男生，日薪三千」等內容。

據悉，蔣、李有時招募車手不順，也會自己「下海」去領錢，並疑似透過地下管道將贓款匯至境外，警方將深入追查幕後共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法