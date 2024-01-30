自由日日Shoot》法界︰加重詐案量刑 能嚇阻犯罪

李女曾在IG限時動態上發布徵才文。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/30 05:30

新法增訂 若造成被害人死亡 可處無期

〔記者錢利忠／台北報導〕廿四歲男子蔣皓宇組車手取款集團，被台北地院依組織犯罪、詐欺等罪，判處多個徒刑；近年來詐騙案件猖獗，法院及地檢署幾乎快被大量的詐欺案件淹沒；法界認為，修法之前，受限於詐欺罪的法定刑較低，判決刑期普遍偏低，修法之後，法院如果加重詐團被告的量刑，除符合罪刑法定主義之外，也有導正社會風氣、正本清源之效，建議法院審理詐欺案件，應朝加重量刑的趨勢發展。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英昨表示，國民對於詐欺案件深惡痛絕，法院若重判詐團被告，除符合罪刑法定主義外，也可顯示法官有感受到人民對司法的期待，爾後類似案件的刑期，即可朝加重量刑的趨勢發展。

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何俊英說，詐欺案件重判不僅可正本清源，也能嚇阻犯罪，讓不法分子有所警惕，犯罪就是要付出應有的代價。

詐騙犯罪已從單純的財產犯罪，質變為暴力犯罪，且朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，去年增訂加重剝奪行動自由罪，提高刑度，可處一年以上、七年以下徒刑，得併科一百萬元以下罰金。若因而造成被害人死亡、重傷害將加重刑責；致人於死可處無期徒刑或十年以上徒刑；致重傷者則處五年以上、十二年以下徒刑。

另外，也增訂加重詐欺類型，以電腦合成或其他科技方法，製作他人不實影像、聲音或電磁紀錄，例如深偽影像或聲音，也可處一年以上、七年以下徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

第一線緝捕詐欺犯的基層員警普遍認為，法院重懲嚇阻犯罪鼓舞辦案士氣。

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