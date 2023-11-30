賣海洛英賺3千 藥頭3罪判42年

藥頭賣海洛英被判42年，圖為示意圖。（資料照）

2023/11/30 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子郭川維被控販售海洛英毒品給朱姓女子共三次，每次一千元，經高雄地院依違反毒品危害防制條例罪嫌，各處徒刑十六年共四十八年，他不服上訴，高等法院高雄分院以他販售金額、數量有限，從輕各處徒刑十四年合計共四十二年。

去年七月廿一日至同月廿九日，郭男涉嫌在林園區接連三次販售一級毒品海洛英一小包予朱姓女子，每次一千元共三千元。

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林園警分局接獲檢舉，循線逮捕郭嫌，並查出他另涉及兩起幫助施用毒品罪，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦、起訴後，地院依數罪併罰論處，販毒三次各處有期徒刑十六年，幫助施用二次，則分處七月和九月徒刑，併執行刑十七年八月。

郭嫌不服判決提起上訴，並辯稱，他與朱女合資購買海洛英吸食，不是由他販售毒品給她，主觀上並無營利意圖。

高雄高分院調查，據朱女指證及監聽譯文等證據，認定郭男涉嫌售毒罪證明確，但審酌他販售對象僅一人，所得只有三千元，與大盤毒梟顯然有別，符合「情節極為輕微，顯可憫恕個案」，三罪從輕量處各有期徒刑十四年，總計四十二年，但因郭男幫助施用罪已定讞，販毒部分因而未併執行刑，屆時判決定讞一起併執行刑，仍可上訴。

法界人士則表示，販賣第一級毒品者，可處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。由此可知，郭被量處刑度算是低度刑。

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