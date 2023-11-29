建案污水道崩塌 工人活埋3米深不治
2023/11/29 05:30
高雄勞工局︰包商未依法設擋土支撐 將追究雇主刑責
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區民生一路與文橫一路口建案工地，昨早十一點多發生污水道崩塌意外，造成陳姓工人（四十歲）被土堆活埋，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。勞工局調查，肇因包商未依法設擋土支撐，將依法追究雇主刑事責任。
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這處建築工地昨天上午進行工地外道路下方污水管線接管作業時，建商委外廠商僱用的陳姓工人，因開挖面崩塌，遭活埋在三米深的砂土堆下，距離地面約十米深，消防局獲報後與特搜隊人員前往搜救，約四十五分鐘後找到已失去生命跡象的工人，但因遭埋處太深且有大量砂土和積水，約下午一點多才將工人吊出坑洞，並緊急送醫搶救，但仍宣告不治。
特搜人員進坑洞救人
消防局第一大隊長王崇旭表示，崩塌坑洞的面積約十立方公尺，救援人員配合怪手將土方挖出，再由特搜人員進入坑洞救人，工人被發現時已無生命跡象。
勞工局指出，經勞檢處現場初步調查，發現雇主從事露天開挖作業時，未依法設擋土支撐即讓工人進入開挖面作業，違反職業安全衛生法規定，已勒令開挖作業停工，將依法裁處三萬至卅萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。