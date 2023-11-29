建案污水道崩塌 工人活埋3米深不治

救援人員使用挖土機將周邊的土挖起，才找到工人。 （記者許麗娟攝） 消防局及特搜隊人員花費近一個半小時才將被活埋的陳姓工人吊掛出坑洞，但送醫後仍宣告不治。 （記者許麗娟攝）

2023/11/29 05:30

高雄勞工局︰包商未依法設擋土支撐 將追究雇主刑責

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區民生一路與文橫一路口建案工地，昨早十一點多發生污水道崩塌意外，造成陳姓工人（四十歲）被土堆活埋，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。勞工局調查，肇因包商未依法設擋土支撐，將依法追究雇主刑事責任。

請繼續往下閱讀...

這處建築工地昨天上午進行工地外道路下方污水管線接管作業時，建商委外廠商僱用的陳姓工人，因開挖面崩塌，遭活埋在三米深的砂土堆下，距離地面約十米深，消防局獲報後與特搜隊人員前往搜救，約四十五分鐘後找到已失去生命跡象的工人，但因遭埋處太深且有大量砂土和積水，約下午一點多才將工人吊出坑洞，並緊急送醫搶救，但仍宣告不治。

特搜人員進坑洞救人

消防局第一大隊長王崇旭表示，崩塌坑洞的面積約十立方公尺，救援人員配合怪手將土方挖出，再由特搜人員進入坑洞救人，工人被發現時已無生命跡象。

勞工局指出，經勞檢處現場初步調查，發現雇主從事露天開挖作業時，未依法設擋土支撐即讓工人進入開挖面作業，違反職業安全衛生法規定，已勒令開挖作業停工，將依法裁處三萬至卅萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法